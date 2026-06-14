Mika Singh Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के सबसे मशहूर और दमदार पार्टी गानों के बेताज बादशाह मीका सिंह अपनी शानदार आवाज के साथ-साथ अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए भी खूब जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और सक्सेस को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं, जिन्होंने उनके फैंस को चौंका दिया है. मीका सिंह का ये बेबाक अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
अपने हालिया इंटरव्यू में सिंगर मीका सिंह ने बताया है कि आज के समय में देश भर में उनके पास करीब 99 प्रॉपर्टीज हैं, जिसका उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सपना भी नहीं देखा था. इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान से जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा भी शेयर किया है, जब मीका अपने एक आलीशान फ्लैट का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते थे और SRK ने कुछ ऐसा कहा था.
मीका ने पिंकविला के साथ इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने कभी 99 प्रॉपर्टीज होने का सपना नहीं देखा था. लेकिन हां, मैंने सिंगर बनने का सपना जरूर देखा था. मेरा पहला पे-चेक सिर्फ 75 रुपये का था और मुझे इतनी कम कमाई पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ. 13 साल की उम्र में, मैं उतने पैसे कमाकर ही बहुत खुश था. मैं कई जागरणों में परफॉर्म करता रहा, फिर मेरे भाई दलेर मेहंदी ने मेरी बहुत मदद की. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा’.
उन्होंने आगे बताया, ‘तभी मुझे एहसास हुआ कि हुनर से आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं’. अंधेरी में अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हुए मीका ने बताया, ‘इस फ्लैट के बारे में एक मजेदार कहानी है. मैंने इसे 2012 में लिया था. इससे पहले, मैं शास्त्री नगर (अंधेरी वेस्ट) में रहता था. मैं वहां बहुत खुश था. किसी ने मुझे बताया कि यहां एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, तुम्हें इसे एक बार देखना चाहिए और बस ऐसे ही, मैंने उसी बिल्डिंग में 6 फ्लैट खरीद लिए’.
उन्होंने बताया, ‘वो पूरी तरह से खाली थी. इसे पूरा होने में 6 साल लगे और आखिरकार 2018 में मुझे ये सौंप दिया गया’. मीका ने आगे बताया, ‘फिर मैं शाहरुख खान से मिला. वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाई जैसे हैं. मैंने उनसे कहा कि वे गौरी खान से मेरे घर को डिजाइन करने के लिए कहें. उन्होंने कहा, ‘बहुत लूटेगी तुम्हें’. मैंने फिर भी जिद की और आखिरकार गौरी से मिला. उनकी एक शर्त थी ‘मेरी पसंद पर सवाल मत उठाना’ उन्हें घर तैयार करने में दो साल लगे’.
10 जून, 1977 को जन्मे मीका सिंह का असली नाम अमरीक सिंह हैं. वे बेहतरीन प्लेबैक सिंगर, रैपर, कंपोजर और लाइव परफॉर्मर हैं, जो अपने जबरदस्त एनर्जी वाले पार्टी गानों और पंजाबी-पॉप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वे दलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं और दो दशकों से ज्यादा समय से बॉलीवुड की सबसे फेमस आवाजों में से एक रहे हैं. मीका सिंह ने ‘मौजा ही मौजा’, ‘दिल में बाजी गिटार’, ‘सुबह होने ना दे’, ‘जुम्मे की रात’, ‘आज की पार्टी’, ‘गंदी बात’, ‘हीर तो बड़ी सैड है’, ‘चिंता ता ता चिता चिता’, ‘धन्नो’, ‘लॉन्ग ड्राइव’ और ‘पार्टी तो बनती है’ जैसे गानों में अपनी आवाज दी है.