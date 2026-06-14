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मीका सिंह के पास हैं 99 मकान! जब घर सजाने के लिए शाहरुख खान से मांगी मदद, तो किंग बोले- ‘मेरी बीवी तुम्हें लूट लेगी...’

Mika Singh: क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह के पास आज 99 प्रॉपर्टीज हैं? हाल ही में उन्होंने अपनी इस सक्सेस और स्ट्रगल के दिनों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. साथ ही शाहरुख खान और गौरी खान से जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा भी शेयर किया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 14, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:16 AM IST
मीका सिंह के पास हैं 99 मकान! जब घर सजाने के लिए शाहरुख खान से मांगी मदद, तो किंग बोले- ‘मेरी बीवी तुम्हें लूट लेगी...’
Image Credit: Mika Singh Shah Rukh Khan

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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