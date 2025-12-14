ऐश्वर्या से तलाक की खबरों पर अभिषेक बच्चन ने तोड़ी अपनी चुप्पी, बोले- ‘हमारी शादी से पहले वो…’

Advertisement
Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan: बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चित ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन पिछले कुछ दिनों से अपने तलाक की खबरों के चलते फिर से गॉसिप का टॉपिक बने हुए हैं. जिस पर अब एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लोगों को मुंह तोड़ जबाव दिया है और इन खबरों पर खुलकर बात की है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:31 PM IST
Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan:  ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरें काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई अपने हिसाब से हालातों का अदांजा लगा रहे हैं. वहीं आज तक दोनों ही स्टार्स ने इस पर ना तो कोई खुलकर बात की और ना ही कोई टिप्पणी दी थीं. लेकिन अब इन अफवाहों को सटडाउन करते हुए अभिषेक बच्चन ने कहा जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो अंदाजे लगाना लाजमी है. 

 

एक्टर ने ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जबाव
अभिषेक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने निजी रिश्तों पर बात करते हुए कहा, ‘अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो लोग छोटी-छोटी बातों पर अंदाजा लगाएंगे. जो भी बकवास लिखी है, वो बिल्कुल झूठ है. इसमें से कुछ भी फैक्ट पर  बेस्ड नहीं है. ये बस गलत है और जानबूझकर दुख पहुंचाने वाला है.’

अभिषेक ने तलाक की खबरों को बताया अफवाह
जूनियर बच्चन ने आगे कहा, ‘हमारी शादी से पहले वो हमारी शादी की तारीखों का अंदाजा लगा रहे थे, हमारी शादी के बाद उन्होंने खुद से ही ये डिसाइड करना शुरु कर दिया कि हम कब अलग होंगे. ये सब सिर्फ बकवास है. वो मेरा सच जानती है मैं उसका. हम एक दूसरे से प्यार करने वाले जमीन से जुड़ा परिवार हैं और यहा सच में मायने रखता है.’

मनगढ़ंत बातों को नहीं करूंगा बर्दाशत
तलाक की खबरें लगातार इंटरनेट पर वायरल होने से उनपर असर होने को लेकर सवाल पूछे जाने पर अभिषेक ने कहा, ‘नहीं, अगर थोड़ी भी सच्चाई होती तो होती, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं अपने परिवार या मेरे बारे में कोई भी मनगढ़ंत बातों को बर्दाशत नहीं करूंगा.’ बी-टाउन के इस कपल की चर्चा पिछले साल से चल रही है, जिसमें बताया जा रहा था कि दोनों के रिश्ते में अनबन चल रही है. लेकिन इन सभी अफवाहों पर रोक लगाते हुए कपल ने कई पार्टि और प्रोग्राम में एक साथ सिरकत की है, जहां उनकी बेटी आराध्या भी नजर आती हैं. वहीं एक्टर द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू से सभी गलत कहानियों और अफवाहों पर पूरी तरह से रोक लग गई है. 

