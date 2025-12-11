अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय के तलाक की उड़ी अफवाह, 14 साल की बेटी आराध्या पर कितना पड़ा असर? पिता ने किया खुलासा

Abhishek Bachchan on Divorce Rumours with Aishwarya: बॉलीवुड के फेमस कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को लेकर ट्रोल तो कभी अटकलों का सामना करना पड़ता है. इन दिनों कपल के रिश्ते को लेकर तलाक की खबरें काफी चर्चाओं में रहती हैं. अब इन अफवाहों पर अभिषेक बच्चन ने खुद खुलकर बात की और ये भी बताया कि इन सब बातों से कपल अपनी 14 साल की बेटी आराध्या को कैसे दूर रखते है.

कॉन्फिडेंट टीनएजर है आराध्या

पीपिंगमून से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, 'ऐश्वर्या राय बच्चन ने आराध्या में फिल्म इंडस्ट्री और हम जो करते हैं उसके लिए बहुत सम्मान पैदा किया है. उन्होंने उसे सिखाया है कि हम जो हैं, वह फिल्मों और दर्शकों ने हमें दिया है.' आराध्या और वह कैसे एक कॉन्फिडेंट टीनएजर बन रही है, इस बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा 'उसकी अपनी राय है. वह बहुत पक्की टीनएजर है. उसकी अपनी राय है जिस पर हम अकेले में बात करते हैं, लेकिन उसके पास सब कुछ बताने का एक शानदार तरीका है.'

आराध्या के पास नहीं है फोन

अभिषेक ने यह भी बताया कि उनकी बेटी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है और उसके पास सेल फोन नहीं है. एक्टर ने कहा 'आराध्या 14 साल की है और उसके पास फोन नहीं है. अगर उसके दोस्त उससे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें उसकी मां के फोन पर कॉल करना होगा और यह हमने बहुत पहले तय कर लिया था. उसके पास इंटरनेट है, लेकिन उसे अपना होमवर्क करने और रिसर्च करने में ज्यादा दिलचस्पी है. उसे स्कूल बहुत पसंद है इसलिए वह उसी में है.'

'इन सब में उसकी दिलचस्पी नहीं'

जब अभिषेक बच्चन से पूछा गया कि क्या आराध्या कभी ऑनलाइन ब्राउज करते समय अपने माता-पिता के बारे में अफवाहों से परेशान होती है. इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करती है और उसे इसमें कोई दिलचस्पी है. वह जो कुछ भी पढ़ती है उस पर विश्वास नहीं करेगी. उसकी मां ने उसे सिखाया है कि वह जो कुछ भी पढ़े उस पर विश्वास न करें. जैसे मेरे माता-पिता मेरे साथ थे, हम परिवार के साथ पूरी तरह ईमानदार हैं. इसलिए हम कभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां किसी को किसी पर सवाल उठाने की जरूरत हो.' अभिषेक बच्चन से उन अफवाहों पर भी बात करने के लिए कहा गया कि ऐश्वर्या के आराध्या के साथ प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दी थी. अभिषेक ने कंफर्म किया 'दुख की बात है कि मैंने ये दोनों छोड़ दिए हैं. मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छूता.'

साल 2007 में हुई शादी

बता दें कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने साल 2007 में शादी की थी और साल 2011 में उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया था. इस कपल को हाल ही में अपनी शादी में परेशानी की अफवाहों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसी अटकलों पर कमेंट नहीं करने का फैसला किया है और एक साथ पब्लिक में आते रहते हैं, एक साथ मोर्चा दिखाते हैं.