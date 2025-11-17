कभी नहीं बताया कि पिता कौन हैं… स्टार किड होते हुए भी नहीं लिया फायदा, कोरियोग्राफर को असिस्ट कर डांसर को परोसी चाय, अब बने करोड़ों के मालिक!

बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है, जिसमें इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार के बच्चे हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं. लेकिन आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सुपरस्टार पिता का नाम बताए बिना ही अपने दम पर स्टारडम हासिल कर लिया. आज हम ‘युवा’ स्टार विवेक ओबेरॉय की बात कर रहे हैं, जो कि दिग्गज कलाकार सुरेश ओबेरॉय के बेटे हैं. विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मस्ती 4’ के प्रमोशन में लगे हुए हैं और इसी के चलते हाल ही में वो एक इंटरव्यू का हिस्सा बनें, जहां उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया.

विबेक ने सर्व की चाय

विबेक ओबेरॉय ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय था जब उन्होंने कोरियोग्राफर फराह खान के आसिस्टेंट के रूप में काम किया था, उन्होंने बताया कि टेनिंग के लिए, ‘मैं लंब समय तक फराह खान को असिस्ट करता था. मैंने रिहर्सल रूम को क्लीन करने से लेकर डांसर्स को चाय पिलाने तक काम किया, जिसके बाद मैं आगे बढ़ता चला गया. मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं. मैंने ये बात किसी को नहीं बताई.

विवेक ने किया आफताब की कार के साथ प्रैंक

विवेक ओबेरॉय की फिल्म ‘मस्ती 4’ इस साल 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है, जिसमें उनके साथ आफताब शिवदासानी, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नौरौजी, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी और नतालिया जानोसजेक नजर आएंगी. वहीं इंटरव्यू के दौरान विवेक ने अपनी टीम के साथ एक प्रैंक किया, उन्होंने बताया कि ‘जब हम मस्ती की शूटिंग कर रहे थे, तब आफताब ने अपनी नई मर्सिडीज खरीदी थी और हम लोगों ने इसका बकरा बनाया था. हमनें इसकी कार की चाबी ले ली और उसे कहीं और पार्क कर दिया और फिर जब वो बहार आया तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम गिर गया. और फिर उसने हमें कार के साथ प्रैंक करने से मना कर दिया. ‘

विवेक ओबेरॉय नेट वर्थ

विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी मगर उनसे वो कुछ खास कमाई बचा नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया. एक्टर का ये निवेश उनके लिए वरदान साबित हुआ और आज वो करोड़ों के मालिक हैं. विवेक ओबेरॉय की कुल नेटवर्थ इस समय लगभग 1200 करोड़ है, इसके साथ ही वो लग्जरी कार और बंगले के मालिक भी हैं.

