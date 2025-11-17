Advertisement
trendingNow13006970
Hindi Newsबॉलीवुड

कभी नहीं बताया कि पिता कौन हैं… स्टार किड होते हुए भी नहीं लिया फायदा, कोरियोग्राफर को असिस्ट कर डांसर को परोसी चाय, अब बने करोड़ों के मालिक!

हिंदी सिनेमा में ऐसे कई सुपरस्टार हैं, जिनके बच्चों ने अपने पिता के नाम का सहारा ना लेते हुए सफलता को हासिल किया है. वहीं आज हम उस एक्टर की बात करने वाले हैं, जिसने सक्सेसफुल होने के लिए कोरियोग्राफर फराह खान के आसिस्टेंट के रुप में काम किया, इतना ही नहीं उन्होंने डांसर्स को टी भी सर्व की. आइए जानते हैं इसके कलाकार के बारे में

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी नहीं बताया कि पिता कौन हैं… स्टार किड होते हुए भी नहीं लिया फायदा, कोरियोग्राफर को असिस्ट कर डांसर को परोसी चाय, अब बने करोड़ों के मालिक!

बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है, जिसमें इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार के बच्चे हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं. लेकिन आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सुपरस्टार पिता का नाम बताए बिना ही अपने दम पर स्टारडम हासिल कर लिया. आज हम ‘युवा’ स्टार विवेक ओबेरॉय की बात कर रहे हैं, जो कि दिग्गज कलाकार सुरेश ओबेरॉय के बेटे हैं. विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मस्ती 4’ के प्रमोशन में लगे हुए हैं और इसी के चलते हाल ही में वो एक इंटरव्यू का हिस्सा बनें, जहां उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया.

 

विबेक ने सर्व की चाय
विबेक ओबेरॉय ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय था जब उन्होंने कोरियोग्राफर फराह खान के आसिस्टेंट के रूप में काम किया था, उन्होंने बताया कि टेनिंग के लिए, ‘मैं लंब समय तक फराह खान को असिस्ट करता था. मैंने रिहर्सल रूम को क्लीन करने से लेकर डांसर्स को चाय पिलाने तक काम किया, जिसके बाद मैं आगे बढ़ता चला गया. मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं. मैंने ये बात किसी को नहीं बताई.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek Oberoi (@vivekoberoi)

विवेक ने किया आफताब की कार के साथ प्रैंक 
विवेक ओबेरॉय की फिल्म ‘मस्ती 4’ इस साल 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है, जिसमें उनके साथ आफताब शिवदासानी, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नौरौजी, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी और नतालिया जानोसजेक नजर आएंगी. वहीं इंटरव्यू के दौरान विवेक ने अपनी टीम के साथ एक प्रैंक किया, उन्होंने बताया कि ‘जब हम मस्ती की शूटिंग कर रहे थे, तब आफताब ने अपनी नई मर्सिडीज खरीदी थी और हम लोगों ने इसका बकरा बनाया था. हमनें इसकी कार की चाबी ले ली और उसे कहीं और पार्क कर दिया और फिर जब वो बहार आया तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम गिर गया. और फिर उसने हमें कार के साथ प्रैंक करने से मना कर दिया. ‘

 

विवेक ओबेरॉय नेट वर्थ
विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी मगर उनसे वो कुछ खास कमाई बचा नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया. एक्टर का ये निवेश उनके लिए वरदान साबित हुआ और आज वो करोड़ों के मालिक हैं. विवेक ओबेरॉय की कुल नेटवर्थ इस समय लगभग 1200 करोड़ है, इसके साथ ही वो लग्जरी कार और बंगले के मालिक भी हैं.
 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Vivek Oberoi

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू