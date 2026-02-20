19 साल बाद शकीरा की भारत वापसी, इन शहरों में होगा धमाकेदार कॉन्सर्ट; लाइव गूंजेगा Waka Waka

करीब दो दशकों के बाद ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा एक बार फिर भारत में लाइव परफॉर्म करेंगी. खास बात यह है कि इस बार शकीरा दो बड़े भारतीय शहरों मुंबई और दिल्ली में अपने धमाकेदार कॉन्सर्ट करेंगी. 19 साल बाद भारत में उनकी वापसी को लेकर म्यूजिक लवर्स के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

भारत लौट रहीं शकीरा

आयोजकों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, शकीरा 10 अप्रैल को मुंबई में और 15 अप्रैल को दिल्ली में परफॉर्म करेंगी. यह पहली बार है कि शकीरा का भारत दौरा दो शहरों में आयोजित किया जा रहा है. दोनों ही शहरों में उनके भारी संख्या में फैंस हैं. माना जा रहा है कि ये कॉन्सर्ट्स पूरी तरह हाउसफुल रहेंगे. शकीरा की एनर्जी, डांस मूव्स और सुपरहिट गानों का जादू भारतीय दर्शकों के सिर चढ़कर बोलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर शकीरा के भारत कनेक्शन की बात करें, तो उन्होंने आखिरी बार साल 2007 में मुंबई में परफॉर्म किया था. उस समय वह अपनी 'ओरल फिक्सेशन टूर' के तहत भारत आई थीं. अब लगभग 19 साल बाद फैंस को उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी.

मुंबई और दिल्ली में करेंगी लाइव कॉन्सर्ट

भारत में अपनी वापसी को लेकर शकीरा खुद भी काफी भावुक और उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि भारत में परफॉर्म करना हमेशा उनके लिए खास रहा है. मुंबई और दिल्ली के फैंस से दोबारा जुड़ना एक यादगार अनुभव होगा. इस 'फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट' के जरिए वह बच्चों के पोषण और बेहतर भविष्य का संदेश देना चाहती हैं.

शकीरा का करियर तीन दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा है. उन्होंने 1990 के शुरुआती दौर में अपने म्यूजिक सफर की शुरुआत की थी और धीरे-धीरे वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय पॉप सिंगर्स में शामिल हो गईं.

'हिप्स डोंट लाइ', 'व्हेनएवर, वेयरएवर', 'वाका वाका', 'शी वुल्फ' और 'ला टोर्टुरा' जैसे गानों ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई. आज भी उनके गाने लगभग सभी देशों में पसंद किए जाते है.