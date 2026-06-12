दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में हार्ट इश्यू के चलते निधन हो गया. शूटर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए रॉय कपूर फिल्म्स ने बताया कि प्रोडक्शन हाउस, राणा के साथ मिलकर वो उनकी लाइफ पर एक बायोपिक को बना रहे थे, जिसमें इंडियन स्पोर्ट्स में उनके योगदान, और उनके द्वारा तैयार किए गए एथलीटों की कहानी को दिखाया जाएगा. सोशल मीडिया पर रॉय कपूर फिल्म्स ने राणा के लिए एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए लिखा, सच्चा चैंपियन और
सोशल मीडिया पर रॉय कपूर फिल्म्स ने राणा के लिए एक भावपूर्ण संदेश साझा करते हुए उन्हें 'सच्चा चैंपियन' और इंडियन स्पोर्ट्स का दिग्गज आर्किटेक्ट बताया है. श्रद्धांजलि में लिखा गया,'हम जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जो एक सच्चे चैंपियन, असाधारण कोच और भारत की खेल उत्कृष्टता के निर्माताओं में से एक थे. शूटिंग रेंज में उनकी उपलब्धियों ने देश को गौरव दिलाया, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत पदकों से परे उन अनगिनत युवा एथलीटों में निहित है जिन्हें उन्होंने अपने प्रिय खेल के प्रति अटूट समर्पण के माध्यम से प्रेरित, मार्गदर्शन और आकार दिया.
रॉय कपूर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, जसपाल राणा ने अपने पूरे जीवन में,अनुशासन,दृढ़ता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज को मूर्त रूप दिया और खुद को भारतीय चैंपियनों की अगली पीढ़ी के पोषण के लिए समर्पित कर दिया.' रॉय के इस मैसेज में न केवल एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को खोने की तकलीफ झलकती है,बल्कि उस आपसी रिश्ते को भी दिखाता है जो प्रोडक्शन हाउस ने उनकी कहानी पर काम करते हुए उनके साथ बनाया था.
सिद्धार्थ रॉय कपूर के प्रोडक्शन रॉय कपूर फिल्म्स हाउस ने खुलासा किया कि उनकी टीम राणा की लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर उनके साथ एक फिल्म पर काम कर रही थी. रॉय के बैनर ने बताया कि इस प्रोसेस के दौरान, वो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए उनके जुनून और यंग एथलीट को उनकी पूरी ताकत तक पहुंचने में मदद करने की उनकी कमिटमेंट से बहुत काफी इंप्रेस हुए थे.
इसी पोस्ट में आगे लिखा गया, 'उनकी इस कमाल की कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए उनके साथ काम करते हुए, हम उनके जुनून और अपने स्टूडेंट को उनकी पूरी ताकत का एहसास कराने की उनकी कमाल की कमिटमेंट और इंडियन स्पोर्ट्स के फ्यूचर पर उनके लगातार ध्यान से बहुत इंप्रेस हुए. लेकिन उनकी उपलब्धियों और समर्पण से परे, हम सबसे ज्यादा उनकी बेबाकी, उनके जोक्स और अपने आस-पास के सभी लोगों को हंसाने की उनकी कमाल की कला को संजो कर रखेंगे. चाहे कोई भी स्थिति हो, वो अपनी कहानियों, हाजिर जवाबी और उत्साह से हमें खूब हंसाते थे और हर बातचीत में खुशी भर देते थे.'