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49 की उम्र में जसपाल राणा ने छोड़ी दुनिया, रॉय कपूर फिल्म्स ने दी भावुक श्रद्धांजलि, बायोपिक पर अभी भी काम बाकी

इंडियन शूटर जसपाल राणा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है. वहीं शूटर के निधन पर रॉय कपूर फिल्म्स ने भावुक श्रद्धांजलि देते हुए खुलासा किया कि वो दिग्गज शूटर और कोच की लाइफ पर एक बायोपिक बना रहे हैं, जो अभी पूरी नहीं हुई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 12, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:00 PM IST
49 की उम्र में जसपाल राणा ने छोड़ी दुनिया, रॉय कपूर फिल्म्स ने दी भावुक श्रद्धांजलि, बायोपिक पर अभी भी काम बाकी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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