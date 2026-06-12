इसी पोस्ट में आगे लिखा गया, 'उनकी इस कमाल की कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए उनके साथ काम करते हुए, हम उनके जुनून और अपने स्टूडेंट को उनकी पूरी ताकत का एहसास कराने की उनकी कमाल की कमिटमेंट और इंडियन स्पोर्ट्स के फ्यूचर पर उनके लगातार ध्यान से बहुत इंप्रेस हुए. लेकिन उनकी उपलब्धियों और समर्पण से परे, हम सबसे ज्यादा उनकी बेबाकी, उनके जोक्स और अपने आस-पास के सभी लोगों को हंसाने की उनकी कमाल की कला को संजो कर रखेंगे. चाहे कोई भी स्थिति हो, वो अपनी कहानियों, हाजिर जवाबी और उत्साह से हमें खूब हंसाते थे और हर बातचीत में खुशी भर देते थे.'