पापा बनने वाला हैं 49 साल का ये हैंडसम हंक, सेकेंड एनिवर्सरी पर फैंस को दी गुड न्यूज, पत्नी संग जंगल में एंजॉय कर रहे बोनफायर

Randeep-Lin Announced Pregnancy: साल 2025 में आई फिल्म 'जाट' एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के घर जल्द ही खुशियां दस्तक देने वाली है. कपल ने एक अलग अंदाज में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी प्यारी तस्वीर शेयर की है और प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की है. दिलचस्प बात ये है कि कपल ने 29 नवंबर यानी आज अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर फैंस को ये गुड न्यूज शेयर की है. जिसके बाद अब फैंस और तमाम सेलेब्स कपल को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं.

खास अंदाज में अनाउंस की प्रेगनेंसी

बता दें कि शनिवार को, रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिन की प्रेग्नेंसी की खुशी भरी पोस्ट की है. उन्होंने जंगल में कैम्प फायर के पास बैठे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, 'दो साल का प्यार, रोमांस और अब....एक छोटा सा वाइल्ड आने वाला है.'

हर कोई दे रहा कपल को शुभकामनाएं

पोस्ट शेयर करते ही फैंस और सेलिब्रिटीज कपल को ढेर सारी बधाई दे रहे है. फैसल मलिक ने कमेंट करते हुए लिखा 'मुबारक दो,' कई नेटिजन्स भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कपल को उनकी शादी की सालगिरह और प्रेगनेंसी की बधाई दे रहे है.

साल 2023 में की थी शादी

बता दें कि रणदीप हुड्डा और लिन ने साल 2023 में एक इंटीमेट कल्चरल मणिपुरी फंक्शन में शादी की थी. तभी ये जोड़ी फैंस की पसंदीदा बनी हुई है. वहीं रणदीप और लिन हमेशा फैंस के लिए कपल गोल सेट करते रहते हैं. रणदीप और लिन की मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटली में हुई थी और आखिरकार दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों साथ रहने लगे थे और साल 2022 में सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. कपल ने 29 नवंबर, 2023 को मणिपुर के इंफाल में पारंपरिक मैतेई समारोह में शादी की थी. जिसके बाद मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था.