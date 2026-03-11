'भद्दे शब्दों का इस्तेमाल क्रिएटिविटी नहीं', बादशाह के 'टिटरी' गाने पर भड़कीं सोना मोहपात्रा

मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह अपने नए गाने 'टिटरी' को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. गाने के रिलीज होते ही इसके बोल और वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर भारी आलोचना शुरू हो गई थी. अब सिंगर सोना मोहपात्रा ने रैपर बादशाह के नए गाने ‘टिटरी’ को लेकर नाराजगी जताई है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि गानों में भद्दे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रिएटिविटी नहीं कहलाता. सोना का मानना है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोकप्रियता के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग गलत संदेश देता है. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है, जहां कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ बादशाह के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं.

'टिटरी' गाने पर बवाल

सोना ने बुधवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया. उन्होंने इस नोट पर लिखा कि यह कोई पहली बार नहीं है. हम पहले भी ऐसे कई मामले देख चुके हैं. सोना ने लिखा, "अक्सर कोई आदमी अपनी इन हरकतों से औरतों को सिर्फ आकर्षक चीज की तरह पेश करता है और खुद को हीरो बताने की कोशिश करता है, जैसे औरतें बस उसकी ऐसी हरकतों पर फिदा हो जाएंगी."

सोना ने रैप में भद्दे शब्द प्रयोग करने पर तंज कसा. उन्होंने लिखा, "'तू मुझपे मरती है, मुझपे जान चिड़कती है' जैसे पुराने और झूठे स्वैग दिखाना कोई क्रिएटिविटी नहीं है. यह पॉप कल्चर का सबसे आलसी और बोझिल तरीका है."

उन्होंने आगे कहा कि खुद को 'हरियाणा का बेटा' कहना और उदास चेहरा बनाना भी सही नहीं है. उन्होंने लिखा, "हरियाणा पहले से ही देश के सबसे खराब जेंडर रेश्यो, औरतों के खिलाफ हिंसा और ऑनर किलिंग से जूझ रहा है." सोना ने जोर देते हुए लिखा कि एक आर्टिस्ट का काम लोगों की सोच को बेहतर बनाना है. उन्होंने बादशाह पर तंज कसते हुए लिखा, "आप या तो महिलाओं के खिलाफ गलत सोच को चुनौती दे सकते हैं या फिर इसका फायदा उठाकर पैसा कमा सकते हैं."

लास्ट में उन्होंने बादशाह और इस तरह के रैप बनाने वालों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "बादशाह और इस तरह के बाकी लोग बेहतर करें, और आप फैशन के नाम पर इस तरह की चीजों पर पैसे खर्च करने वाले लोग…दिमाग बढ़ाइए." सोना ने अपना नोट शेयर कर कैप्शन दिया, "और अब स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियों को बस शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इस मानसिकता में बदलाव लाएं. भारत को बेहतर चाहिए."