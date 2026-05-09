क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM पद की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस, तमिलनाडु की राजनीति में मचा बवाल

Vijay Bodyguard Pens Cryptic Note: थलापति विजय के बॉडीगार्ड अरुण सुरेश ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक मैसेज शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. उन्होंने लिखा, ‘अच्छे नतीजे मुश्किल लड़ाइयों के बाद ही मिलते हैं’. इसके साथ उन्होंने तमिल भाषा में लिखा, ‘ஆத்மவிசுவாசமாக இருங்கள் நல்லதே நடக்கும்’, जिसका मतलब है, ‘कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सब अच्छा ही होगा’. हालांकि, अरुण ने सीधे तौर पर विजय का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस इसे उनके सपोर्ट में देख रहे हैं.

इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग अरुण सुरेश की इस पोस्ट को तमिलगा वेट्ट्री कड़गम यानी टीवीके (TVK) लीडर विजय के लिए सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि राजनीतिक हालात भले मुश्किल हों, लेकिन विजय के समर्थक अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे. इस बीच फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भी विजय का खुलकर समर्थन किया है. कमल हासन, खुशबू सुंदर और विशाल जैसे कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर विजय को शुभकामनाएं दीं.

फैंस लगातार सपोर्ट में कर रहे पोस्ट

उनके फैंस भी लगातार विजय के सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं. तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार रात बड़ा मोड़ देखने को मिला. खबरें थीं कि विजय जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन देर रात तक जरूरी आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया. इसके बाद शपथ ग्रहण की उम्मीदें कमजोर पड़ गईं. विजय ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था, लेकिन कई पार्टियों का समर्थन साफ तौर पर नहीं मिल पाया. 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 117 सीटों की जरूरत थी, जबकि टीवीके के खाते में 108 सीटें ही आईं.

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राजनीतिक समर्थन को लेकर बदला माहौल

विजय की पार्टी को सपोर्ट देने के लिए कांग्रेस के पांच विधायक आगे आए थे. वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दो-दो विधायकों ने भी समर्थन देने की बात कही थी. इसके अलावा खबरें थीं कि विदुथलाई चिरुथिगल काची भी विजय के साथ आ सकती है. लेकिन देर रात राजनीतिक माहौल अचानक बदल गया. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विजय को समर्थन देने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि वे डीएमके गठबंधन के साथ ही रहेगी. वहीं, TVK ने भी अंतिम फैसला टाल दिया और स्थिति बदलती नजर आई.

विजय की राजनीति में बड़ी एंट्री

थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में पहली बार राजनीति में कदम रखकर सबको हैरान कर दिया. साल 2024 में बनी उनकी पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कड़गम ने पहली बार चुनाव लड़ा और शानदार प्रदर्शन किया. पार्टी ने करीब 108 सीटें जीतकर बड़ी ताकत बना ली. लंबे समय से राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए. खास बात ये रही कि युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों ने विजय को खूब समर्थन दिया. इस जीत ने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी बनाई है.

विजय की जीत से बदला राजनीतिक माहौल

विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से चुनाव लड़कर दोनों जगह जीत हासिल की. उनकी इस जीत को तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. हालांकि, अभी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है इसलिए सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इसके बावजूद विजय की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती दिख रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उन्होंने पहली ही बार में तमिलनाडु की राजनीति का पूरा माहौल बदल दिया है. आने वाले समय में उनकी पार्टी और मजबूत हो सकती है. ये चर्चा लगातार जारी बनी हुई है.