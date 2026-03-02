Advertisement
trendingNow13128267
Hindi Newsबॉलीवुडईरान-इजरायल तनाव के बीच दुबई से बोले विवेक ओबेरॉय, लोगों से की अपील, कहा- 200 से ज्यादा देशों के लोग यहां...

ईरान-इजरायल तनाव के बीच दुबई से बोले विवेक ओबेरॉय, लोगों से की अपील, कहा- '200 से ज्यादा देशों के लोग यहां...'

Vivek Oberoi In Dubai: ईरान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच दुबई में रह रहे फेमस एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी UAE के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वह पैनिक करने वाली खबरें नहीं फैलाएं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 02, 2026, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान-इजरायल तनाव के बीच दुबई से बोले विवेक ओबेरॉय, लोगों से की अपील, कहा- '200 से ज्यादा देशों के लोग यहां...'

Vivek Oberoi In Dubai: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यूएई में रहने वाले भारतीयों को एक संदेश दिया है. एक्टर ने मौजूदा हालात के बीच शांति, धैर्य और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवेक ने लिखा कि यूएई में उनके बड़े परिवार और वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए मौजूदा हेडलाइंस भारी लग सकती हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश की नींव शांति, मजबूती और साथ रहने की गहरी भावना पर टिकी है.

'200 से ज्यादा देशों के लोग यहां...'

एक्टर विवेक ओबेरॉय ने कहा कि 200 से ज्यादा देशों के लोग यहां रहते हैं, फिर भी सब एक बड़े परिवार की तरह एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं. अभिनेता ने यूएई सरकार, देश की सशस्त्र सेनाओं और नेशनल सेंटर ऑफ मेटियोरोलॉजी एंड अर्थक्वेक की सराहना की. उन्होंने इनकी निडर लीडरशिप, अथक सुरक्षा प्रयासों और समय पर जारी अलर्ट की तारीफ की, जो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. विवेक ने कहा कि भारत और यूएई के बीच का रिश्ता एक मजबूत पुल की तरह है, जहां हर व्यक्ति की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

विवेक ओबेरॉय ने की लोगों से अपील

विवेक ओबेरॉय ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित रहें, सरकारी सलाह के अनुसार घर के अंदर रहें और शांत बने रहें. उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों से कहा कि वे यूएई में फंसे या प्रभावित लोगों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें. विवेक ने चेतावनी दी कि पैनिक फैलाने वाला न बनें. सिर्फ वेरिफाइड मीडिया और सही सोर्सेज पर ही भरोसा करें. विवेक ने कहा कि हमदर्दी और सहानुभूति सबसे ऊपर होनी चाहिए. पोस्ट के अंत में विवेक ओबेरॉय ने अमीरात के हर घर में शांति की कामना की.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Vivek Oberoi

Trending news

खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?