ईरान-इजरायल तनाव के बीच दुबई से बोले विवेक ओबेरॉय, लोगों से की अपील, कहा- '200 से ज्यादा देशों के लोग यहां...'

Vivek Oberoi In Dubai: ईरान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच दुबई में रह रहे फेमस एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी UAE के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वह पैनिक करने वाली खबरें नहीं फैलाएं.
Vivek Oberoi In Dubai: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यूएई में रहने वाले भारतीयों को एक संदेश दिया है. एक्टर ने मौजूदा हालात के बीच शांति, धैर्य और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवेक ने लिखा कि यूएई में उनके बड़े परिवार और वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए मौजूदा हेडलाइंस भारी लग सकती हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश की नींव शांति, मजबूती और साथ रहने की गहरी भावना पर टिकी है.
एक्टर विवेक ओबेरॉय ने कहा कि 200 से ज्यादा देशों के लोग यहां रहते हैं, फिर भी सब एक बड़े परिवार की तरह एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं. अभिनेता ने यूएई सरकार, देश की सशस्त्र सेनाओं और नेशनल सेंटर ऑफ मेटियोरोलॉजी एंड अर्थक्वेक की सराहना की. उन्होंने इनकी निडर लीडरशिप, अथक सुरक्षा प्रयासों और समय पर जारी अलर्ट की तारीफ की, जो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. विवेक ने कहा कि भारत और यूएई के बीच का रिश्ता एक मजबूत पुल की तरह है, जहां हर व्यक्ति की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है.
विवेक ओबेरॉय ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित रहें, सरकारी सलाह के अनुसार घर के अंदर रहें और शांत बने रहें. उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों से कहा कि वे यूएई में फंसे या प्रभावित लोगों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें. विवेक ने चेतावनी दी कि पैनिक फैलाने वाला न बनें. सिर्फ वेरिफाइड मीडिया और सही सोर्सेज पर ही भरोसा करें. विवेक ने कहा कि हमदर्दी और सहानुभूति सबसे ऊपर होनी चाहिए. पोस्ट के अंत में विवेक ओबेरॉय ने अमीरात के हर घर में शांति की कामना की.
