तमिलनाडु में मचा सियासी भूचाल! CM बनने से बस कुछ कदम दूर थलापति विजय, सपोर्ट में उतरे कमल हासन और खुशबू सुंदर

Thalapathy Vijay: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अब तक सरकार नहीं बन पाई है. इस बीच कमल हासन, खुशबू सुंदर और विशाल जैसे सितारे खुलकर विजय के सपोर्ट में उतर आए हैं. राज्यपाल के फैसले और राजनीतिक हलचल के बीच मामला लगातार गर्माता जा रहा है.
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Celebs Support Thalapathy Vijay: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे सुपरस्टार से लीडर बने विजय के सपोर्ट में खुलकर सामने आए हैं. राज्यपाल ने फिलहाल विजय के सरकार बनाने के दावे पर रोक लगा दी है. इस पूरे मामले पर एक्टर कमल हासन ने सबसे खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति का मामला नहीं, बल्कि संविधान और जनता के फैसले का सम्मान करने का वक्त है. कमल हासन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जो वायरल हो रहा है.
उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को अपने दम पर साफ बहुमत नहीं मिला है. उन्होंने इसे तमिलनाडु के इतिहास का बेहद अलग और अनोखा चुनाव परिणाम बताया. कमल ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) को 108 सीटें मिली हैं. अगर उन्हें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया जाता तो ये तमिलनाडु की जनता के फैसले का अपमान होगा’. उन्होंने कहा कि अभी तक 233 चुने हुए विधायक शपथ भी नहीं ले पाए हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है. उनके पोस्ट पर की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து ஆட்சியமைக்கும் அதிகாரத்தை மக்கள் எந்தக் கட்சிக்கும் வழங்கவில்லை. இந்த முடிவு தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் நிகழாதது.
என் சகோதரர் திரு. @mkstalin அவர்கள் ‘மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கிறோம்; பொறுப்பான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுவோம்’ என்று…
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 7, 2026
कमल ने ये भी कहा कि जनता ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान हर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को करना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि ये किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में उठाई गई आवाज है. कमल हासन ने अपने बयान में एमके स्टालिन की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद स्टालिन ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही, जो राजनीतिक परिपक्वता दिखाती है. कमल ने लिखा, ‘मेरे भाई एमके स्टालिन ने कहा कि हम जनता के फैसले का सम्मान करेंगे और जिम्मेदार विपक्ष की तरह काम करेंगे’.
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उन्होंने कहा, ‘मैं उनके इस रवैये का सम्मान करता हूं’. उन्होंने आगे कहा कि अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. कमल ने सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्मई फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होना चाहिए, राजभवन में नहीं. उनके अलावा एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर खुशबू सुंदर ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी. खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘तमिलनाडु की एक नागरिक होने के नाते मेरा मानना है कि जनता ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना है, वही राज्य का नेतृत्व करे’.
As a citizen of Tamilnadu State, when people have chosen their CM, he should lead. @actorvijay#TVKVijayHQ
— KhushbuSundar (@khushsundar) May 7, 2026
वहीं एक्टर विशाल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि अगर TVK की जगह कोई दूसरी व्यवस्था बनाई जाती है तो जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल सकती है. विशाल ने लिखा, ‘अगर TVK की सरकार नहीं बनी और कोई दूसरी राजनीतिक जोड़तोड़ की कोशिश हुई, यहां तक कि डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन भी बना, तो इसका असर बहुत खराब होगा’. उन्होंने कहा कि आम जनता इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और इससे राज्य का माहौल बिगड़ सकता है. विशाल के इस बयान के बाद हलचल मचा दी है.
If it’s not #Tvk and if it’s going to be anything else but the unimaginable/shellshocking combination of DMK/AIADMK alliance to form the next government , then I as a citizen and voter foresee a disastrous and catastrophic consequential turnout amidst common public. Will not go…
— Vishal (@VishalKOfficial) May 7, 2026
बता दें, विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) ने अपने पहले ही चुनाव में 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. इसके साथ ही डीएमके और एआईएडीएमके के बीच करीब 60 साल से चल रही सत्ता की अदला-बदली भी टूट गई. विजय ने 6 मई को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था. हालांकि, राज्यपाल ने उनसे 118 विधायकों के समर्थन पत्र लाने को कहा है. अभी तक शपथ ग्रहण की कोई तारीख तय नहीं हुई है और तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस लगातार बना हुआ है.
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