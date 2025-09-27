Advertisement
‘फिल्मों से निकाल दिया', 2003 में सलमान के साथ हुए विवाद पर विवेक ओबेरॉय; कहा-मां-बहन को धमकी मिली

2000 के दशक की शुरुआत में विवेक ओबेरॉय को कंपनी और साथिया जैसी फिल्मों के बाद बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था. लेकिन 2003 में उनकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:14 PM IST
2000 के दशक की शुरुआत में विवेक ओबेरॉय को कंपनी और साथिया जैसी फिल्मों के बाद बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था. लेकिन 2003 में उनकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया. उस समय खबरें थीं कि विवेक, ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप में थे. प्रखर गुप्ता से खास बातचीत के दौरान विवेक ने बताया कि साल 2003 में हुई उस घटना के बाद उनके साथ क्या-क्या हुआ. उन्होंने कहा कि अब जब उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं उन्हें हंसी आती है. उन्होंने कहा कि हालांकि, आपको वो पर्सपेक्टिव बाद में मिलता है. विवेक ने कहा कि उनके साथ जो हुआ अब वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है.

सलमान के साथ हुए विवाद पर विवेक ओबेरॉय

विवेक ने बताया कि उस वक्त उनके साथ बहुत कुछ हुआ. उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्मों से निकाल दिया गया और कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था. विवेक ने कहा कि उन्हें, उनकी बहन, उनके पिता और उनकी मां को धमकी भरे फोन कॉल आते थे. विवेक ने कहा, "उस वक्त एक प्वाइंट आया जहां हर कोई मुझे बॉयकॉट कर रहा था. कोई मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था और मैंने जो फिल्में साइन कर ली थीं, उससे भी मुझे निकाला जा रहा था."

मां ने विवेक को समझाई थी ये बात

विवेक ने आगे कहा कि इन सबके अलावा, मेरी पर्सनल लाइफ भी उलझी हुई थी. उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे. उस बुरे वक्त में वो अपनी मां के पास गए. उनकी गोदी में सिर रखा और पूछा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. उस वक्त उनकी मां ने उन्हें समझाया था कि जब वो फिल्में कर रहे थे, अवॉर्ड्स ले रहे थे और उनके बहुत फैंस थे, तब क्या उन्होंने कभी पूछा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है.

विवेक ने खुलासा किया कि उस समय उनकी साइन की हुई फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया और कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था. ऐसा माना जाता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के एक बड़े सितारे के खिलाफ आवाज उठाई थी. विवेक ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को धमकी भरे फोन कॉल्स भी आने लगे थे. उन्होंने कहा, "उस समय सबने मेरा बहिष्कार कर दिया था. कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था. जिन फिल्मों में मैंने काम शुरू किया था, उनसे मुझे हटा दिया गया. इसके साथ ही मुझे, मेरी बहन, मां और पिता को धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए थे."

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

