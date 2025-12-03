Advertisement
हिंदी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार की बिटिया, 19 की उम्र में डेब्यू कर मचाई सनसनी, अच्छे-अच्छे स्टारकिड्स को छोड़ा पीछे

Actor Daughter Acting Debut: हिंदी सिनेमा में ज्यादातक स्टार्स के बच्चे एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हैं. पिछले 2 साल में कई स्टारकिड्स ने डेब्यू कर चुके हैं और अपनी-अपनी पहचान बना चुके हैं. इसी बीच एक बड़े सुपरस्टार की खूबसूरत बिटिया ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते ही सनसनी मचा दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:00 PM IST
Pankaj Tripathi Daughter Acting Debut: हम यहां किसी और की नहीं, बल्किन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पंकज त्रिपाठी की 19 साल की बेटी आशी त्रिपाठी की बात कर रहे हैं. हाल ही में उनकी बेटी ने एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रख दिया है. पिछले महीने आशी ने अपने पहले स्टेज शो ‘लइलाज’ से थिएटर में डेब्यू किया. इस नाटक की खास बात ये है कि ये पंकज और उनकी पत्नी मृदुला के थिएटर बैनर ‘रूपकथा रंगमंच’ का पहला प्रोडक्शन भी है और इस ड्रामा को दर्शकों ने खूब पसंद किया. 

परिवार के लिए ये शुरुआत बेहद इमोशनल और यादगार रही, क्योंकि ये उनका सपना था. पंकज ने बेटी की तारीफ करते हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने आशी की एक्टिंग एक पिता की नजर से नहीं बल्कि एक कलाकार की तरह देखा. उन्होंने कहा कि आशी ने उनकी एक्टिंग से जुड़ी सलाहों को बहुत अच्छी तरह समझा. तीसरे शो तक उसने काफी सुधार भी दिखाया और पंकज को लगा कि वे उनसे भी ज्यादा शार्प और तेज है. पंकज का मानना है कि आज की पीढ़ी चीजें जल्दी सीख लेती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटी के डेब्यू को लेकर खुश हैं  पंकज त्रिपाठी

साथ ही उनका मानना है कि इस पीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेशर और चैलेंजस पहले से ज्यादा हैं. फिर भी वे नए कलाकारों में गजब का कॉन्फिडेंस देखते हैं. फिलहाल आशी ने ये तय नहीं किया है कि वे एक्टिंग को पूरा समय देगी या नहीं. लेकिन पंकज इस बात को लेकर बेटी पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते. उनके मुताबिक हर बच्चे को अपनी राह खुद तय करने की आजादी मिलनी चाहिए. पंकज कहते हैं कि बच्चों को वही करने देना चाहिए जो वे करना चाहते हैं, चाहे रास्ते में असफलता ही क्यों न मिले.

52 साल पुराना सबसे रोमांटिक गाना, जया करती हैं हीरो को रिझाने के जतन, लता मंगेशकर ने दी थी आवाज, आज भी है हर किसी का फेवरेट

 ‘लइलाज’ है एक शानदार म्यूजिकल ड्रामा

नहीं, अगर आशी के पहले थिएटरटिकल ड्रामा की बात करें ‘लइलाज’ को फैज मोहम्मद खान ने लिखा, डायरेक्ट, कंपोज और लिरिक्स से सजाया है. ये ड्रामा ह्यूमर, म्यूजिक और दिल छू लेने वाली कहानी का सुंदर मेल था. ये म्यूजिकल ड्रामा 21, 22 और 23 नवंबर को मुंबई के रंगशील थिएटर में आयोजित किया गया था. थिएटर प्रेमियों ने भी इसे नए अंदाज और ताजगी भरे ड्रामा की खूब तारीफ की. दर्शकों को स्टोरीटेलिंग, कलाकारों की एनर्जी और लाइव म्यूजिक का मेल काफी पसंद आया. 

 पंकज त्रिपाठी ने भी  थिएटर से की थी शुरुआत

पंकज त्रिपाठी के लिए ये पहला स्टेज प्रोडक्शन बेहद खास है. उन्होंने फिल्मों से पहले अपना करियर थिएटर से शुरू किया था और आज भी वे थिएटर को अपनी ‘पहली मोहब्बत’ कहते हैं. उनका कहना है कि थियेटर ने उन्हें सच्चाई, धैर्य, भावनाएं और अनुशासन सब सिखाया. उन्होंने याद किया कि कैसे शुरुआती दिनों में वे बैकस्टेज की भागदौड़, उधार के कॉस्ट्यूम और लाइव दर्शकों के सामने अभिनय करने का रोमांच महसूस करते थे. ‘लइलाज’ के जरिए वे अपने उस दौर को दिल से सलाम करना चाहते थे.

पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्में 

पंकज बताते हैं कि ‘रूपकथा रंगमंच’ उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है बल्कि उनके सफर और जड़ों से जुड़ी एक इमोशनल शुरुआत है. उनका मानना है कि जो भी वे आज हैं, उसमें थिएटर का सबसे बड़ा योगदान रहा है. इसलिए उन्होंने चाहा कि उनका पहला प्रोजेक्ट उसी कला को समर्पित हो. वर्कफ्रंट की बात करें तो पंकज हाल ही में अनुराग बसु की फिल्म ‘मेट्रो… इन डिनो’ में नजर आए थे. फिलहाल वे ‘मिर्जापुर’ फिल्म और ‘परिवारक मनोरंजन’ की शूटिंग कर रहे हैं जो 2026 में रिलीज होंगी.

