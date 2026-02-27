हिंदी सिनेमा का वो गीतकार, 21 साल में लिखे 260 से ज्यादा गाने, जिनमें से 5 आज भी हैं लोगों के फेवरेट, 1 को तो यूट्यूब पर मिले 527 मिलियन व्यूज

Hindi Cinema Lyricist Manoj Muntashir: मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी जगह बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. एक ऐसे ही गीतकार ने भी यहां तक पहुंचने के लिए लंबा और मुश्किल सफर तय किया. आज वे अपने दिल को छू लेने वाले गानों से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्हें लगातार नाकामी झेलनी पड़ी. सफलता मिलने से पहले उन्होंने 39 गाने लिखे, मगर असली पहचान उन्हें 40वें गाने से मिली. चलिए बताते हैं कौन हैं ये?

हम यहां 27 फरवरी 1977 में जन्मे मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की बात कर रहे हैं, जिनका सफर आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है. आज वे हिंदी सिनेमा के बड़े नामों में गिने जाते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने सालों मेहनत की. ‘बाहुबली’ के दमदार डायलॉग्स हों या ‘तेरी मिट्टी’ जैसा देशभक्ति से भरा गाना, उनकी राइटिंग ने हर बार लोगों को इमोशनल किया. उनके गानों में देशप्रेम, दर्द और सच्ची मोहब्बत की झलक देखने को मिलती है.

देशप्रेम और मोहब्बत से सराबोर होते हैं गाने

‘तेरी मिट्टी’ लिखते समय मनोज मुंतशिर खुद भी काफी इमोशनल हो गए थे. बताया जाता है कि इस गाने की कुछ पंक्तियां उन्होंने आज तक रिलीज नहीं कीं. वे बोल आज भी उनके दिल के बेहद करीब हैं और उन्होंने उन्हें संभाल कर रखा है. बी प्रॉक की आवाज में सजा ये गाना देशभक्ति का प्रतीक बन गया. जब भी ये गाना बजता है, लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और दिल गर्व से भर उठता है. फिल्म ‘एक विलेन’ का गाना ‘तेरी गलियां’ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

40वें गाने ने बदल दी किस्मत

ये उनका 40वां गाना था, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में असली पहचान दिलाई. इससे पहले वे 39 गाने लिख चुके थे, जिनमें से कई उन्होंने खुद ही फाड़कर फेंक दिए थे. लेकिन ‘तेरी गलियां’ की सफलता ने उनकी जिंदगी बदल दी. इसी गाने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी पहली बीएमडब्ल्यू कार खरीदी. मनोज मुंतशिर ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट रोमांटिक गाने दिए, जिनमें ‘कौन तुझे यूं प्यार करेगा’, ‘तेरे संग यारा’, ‘मैं फिर भी तुझको चाहूंगा’, ‘जब तक’ और ‘खुदा भी’ शामिल है.

सभी गानों ने बनाए कई रिकॉर्ड्स

इन गानों ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. उनके लिखे बोल सीधे दिल तक पहुंचते हैं. पॉपुलैरिटी के मामले में भी उनके गाने रिकॉर्ड बना चुके हैं. ‘तेरी मिट्टी’ को यूट्यूब पर 423 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं ‘कौन तुझे’ को करीब 526 मिलियन व्यूज मिले हैं. ‘तेरे संग यारा’ को यूट्यूब म्यूजिक पर 390 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया है. ‘गलियां’ को 527 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जबकि ‘फिर भी तुमको चाहूंगा’ भी करोड़ों बार देखा और सुना जा चुका है.