जिस ड्रेस को लेकर मचा था बवाल, अब उसी मल्लिका शेरावत का दिखा एकदम अलग अंदाज; ग्लैमरस अंदाज देख थमीं निगाहें

बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत अपनी बोल्ड और ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस अक्सर ही अपने फैशन और स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचती हैं. हाल ही में उनकी एक ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और विवाद देखने को मिला था. अब एक बार फिर मल्लिका अपने नए अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं.
दरअसल, हाल ही में मल्लिका ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला.एक्ट्रेस ने BTS शेयर किया है. इसमें वो अपने लुक में रेडी होती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने आउटफिट को बेहद खूबसूरती से कैरी किया. साथ ही एक्ट्रेस कहती हैं, इसे और टाइट करो. एक्ट्रेस कहती हैं, 'मेरे गाउन को इतना टाइट कर कि मुझे सांस ही ना आए..'
मल्लिका का यह अंदाज सामने आते ही फैंस की निगाहें उनकी तस्वीरों पर टिक गईं. सोशल मीडिया पर लोग उनके लुक की तारीफ करते नजर आए. खास बात यह है कि कुछ समय पहले जिस तरह की ड्रेस को लेकर मल्लिका चर्चा में आई थीं, ये वही ड्रेस है. दरअसल, हाल ही में 'द ट्रेटर्स 2' के एपिसोड का अनसीन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस क्लिप में बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत और शालिनी पासी फैशन को लेकर बातचीत करती नजर आ रही हैं.
वीडियो में मल्लिका एक चमकदार हरे रंग की ड्रेस दिखाती हैं और बताती हैं कि यह Dolce & Gabbana की है. हालांकि, मल्लिका की इस बात पर शालिनी का रिएक्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है. क्लिप के मुताबिक, शालिनी को ड्रेस के ब्रांड को लेकर शक होता है और वह रिया, रिदा और श्वेता तिवारी के साथ इस बारे में बात करती नजर आती हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो मल्लिका शेरावत लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उन्होंने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पोस्ट और बेबाक अंदाज के लिए भी अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस द ट्रेटर्स-2 में नजर आ रही हैं.
यह शो भरोसे, धोखे और स्ट्रेटेजी पर आधारित है, जिसमें कंटेस्टेंट को छुपे हुए ट्रेटर्स यानी की गद्दारों को पहचानना है और खुद को शो से बाहर होने से बचाना है. शो का नया सीजन पहले से ही काफी चर्चा में था. इसमें जबरदस्त बहस, अचानक एलिमिनेशन और दोस्ती का बार-बार बदलना देखने को मिला. इससे आगे और भी ज्यादा रोमांचक रणनीतियां और एक ऐसा खेल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं.
(आईएएनएस इनपुट)