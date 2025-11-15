'मर ही गया था', सड़क हादसे में जब बाल-बाल बचे विवेक ओबेरॉय, एक्टर ने सुनाई आपबीती

Richest Actor Vivek Oberoi Recalls Accident: विवेक ओबेरॉय रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की फिल्म 'मस्ती 4' अगले हफ्ते 21 नवंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है लेकिन उसे पहले इसका प्रमोशन हो रहा है. एक इंटरव्यू में 'साथिया' एक्टर ने फिल्म 'रोड' की शूटिंग से जुड़ा एक भयावह किस्सा सुनाया है. जहां वह मौत के मुंह में जाते-जाते बचे थे. उन्होंने अपने जीवन से जुड़ा एक हादसा शेयर किया, जो 2002 में उनके साथ घटित हुआ था, और वो वक्त था फिल्म 'रोड' की शूटिंग के समय का, जब वह सच में मौत को मात देकर वापस लौटे थे.

सड़क हादसे में जब बाल-बाल बचे विवेक ओबेरॉय

एक्टर ने बताया कि शूटिंग के लिए उनकी टीम राजस्थान के जैसलमेर जा रही थी. रात का वक्त था और हाईवे लगभग सुनसान. विवेक ने कई बार ड्राइवर से गाड़ी धीरे चलाने को कहा था क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी. वह फ्रंट सीट पर बैठे थे और आराम के लिए अपनी सीट को रेकलाइन कर लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी बीच अचानक जोरदार धमाका हुआ. विवेक बताते हैं कि एक ऊंट गाड़ी, जिस पर लंबी-लंबी रॉड्स लदी थीं, अचानक से रोड पर आ गई. तेज रफ्तार में चल रही कार उन रॉड्स से टकरा गई और मेटल की वो लंबी छड़ें विंडशील्ड तोड़कर सीधे कार के अंदर घुस आईं. विवेक ने कहा कि अगर उनकी सीट सीधी होती, तो वही रॉड्स सीधे उनके शरीर को चीर देतीं.

एक्टर ने सुनाई आपबीती

एक्टर ने बताया कि रॉड्स उनके ऊपर फंसी थीं, जिसकी वजह से वह कार से निकल भी नहीं पा रहे थे. हादसा इतना भयानक था कि कुछ सेकेंड के लिए उन्हें लगा, यहीं सब खत्म हो गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उन्हें एक भी गंभीर चोट नहीं आई. उस दिन के बाद से विवेक ने फैसला कर लिया कि वह रात में सफर नहीं करेंगे और आज तक वह फ्रंट सीट पर नहीं बैठते.

फिल्मों की बात करें तो 'मस्ती 4' में विवेक, रितेश और आफताब के साथ रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नोरौजी, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी और नतालिया जानोसजेक अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म को मिला जावेरी ने डायरेक्ट किया है. फिलहाल, विवेक का ये किस्सा सुनकर फैंस भी दंग हैं. एक्टर का कहना है कि जिंदगी दूसरी बार मिलना एक वरदान है, और वो इस हादसे को कभी नहीं भूल सकते.