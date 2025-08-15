'जब कोई अपने शरीर का कोई हिस्सा...' प्रेमानंद महाराज को किडनी का ऑफर देने पर ट्रोल हुए राज कुंद्रा,तोड़ी चुप्पी

Raj Kundra Shilpa Shetty: राज कुंद्रा एक्ट्रेस और वाइफ शिल्पा शेट्टी के साथ प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने गए थे. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इस बातचीत के दौरान राज ने अपनी एक किडनी प्रेमानंद महाराज को दान करने की बात कही. जिसके बाद से शिल्पा के पति को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया यहां तक कि इसे लोगों ने पीआर स्टंट तक कहा. अब इस मामले पर राज ने चुप्पी तोड़ी है और एक्स पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया.

राज ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

राज ने एक्स पर लिखा- 'ये बहुत अजीब दुनिया है जहां पर हम लोग रहते हैं. जब कोई अपने शरीर का कोई हिस्सा किसी को देना चाहता है ताकि दूसरे की जान बच सके तो उसे लोग पीआर स्टंट कहते हैं. अगर किसी की मदद करना या मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना स्टंट है, तो दुनिया को इसे और अधिक देखने की आशा है. अगर मावनता एक रणनीति है तो काश सभी लोग इसे अपनाएं, मैं लोगों द्वारा लगाए के लेबलों को परिभाषित नहीं कर रहा हूं.'

Strange world we live in when someone chooses to offer a part of themselves to save another’s life, it’s mocked as a PR stunt. If compassion is a stunt, may the world see more of it. If humanity is a strategy, may more people adopt it. I’m not defined by labels the media or… — Raj Kundra (@onlyrajkundra) August 15, 2025

वो तुम्हारे निंदक...

राज कुंद्रा ने आगे लिखा- 'मेरा अतीत मेरे वर्तमान की चीजों को कैंसिल नहीं कर सकता. मेरे जो इरादे हैं वो तुम्हारे निंदक स्वभाव के साथ नहीं हैं. कम आलोचना करो और ज्यादा प्यार करो. तुम किसी की जान भी बचा लो.राधे राधे.'

प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी फेल

बीते 10 साल से प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी फेल है. ऐसे मैं जैसे ही राज और शिल्पा प्रेमानंद महाराजा से मुलाकात करने वृंदावन पहुंचे तो उनकी मुलाकात के वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा. इन दोनों ने ना केवल प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. बल्कि महाराज जी से राज कुंद्रा ने अपनी एक किडनी को उन्हें ऑफर किया. महाराज जी ने उनके इस सेवा भाव की तारीफ की. साथ ही कहा कि वो ठीक है. आपको बता दें, महाराज जी से मुलाकात करने कई बॉलीवुड सेलेब्स जा चुके हैं.