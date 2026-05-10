‘मुझे तृषा कृष्णन पसंद नहीं...’ CM बनने जा रहे विजय की लाइफ में एक्ट्रेस की एंट्री ने बढ़ाई परिवार से दूरियां? 49 साल की सिंगर का सनसनीखेज खुलासा

Suchitra Slams Trisha Krishnan: हाल ही में साउथ म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर सुचित्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें तृषा बिल्कुल पसंद नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि वो थलापति विजय को काफी पसंद करती हैं और उनके बारे में बिना किसी पक्षपात के अपनी राय दे रही हैं. सुचित्रा ने इंटरव्यू में सीधे तौर पर वजह तो नहीं बताई, लेकिन इशारों-इशारों में तृषा पर कई गंभीर बातें कह दीं. उनके बयान बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

सुचित्रा ने इंटरव्यू में बताया, ‘सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ उनका फायदा उठाना चाहते हैं’. उन्होंने बिना नाम लिए तृषा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि विजय इस समय अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि वो अपने परिवार और पत्नी से दूर हो चुके हैं. सुचित्रा का मानना है कि राजनीति में आने के बाद विजय को अपने पिता एस ए चंद्रशेखर के साथ की जरूरत है. उन्होंने कहा, ‘अगर राजनीति में विजय को आगे बढ़ना है तो उनके पिता का साथ जरूरी है, वरना अकेले उनके लिए सब संभालना मुश्किल हो सकता है’.

विजय-तृषा ने साथ में कई हिट फिल्में

थलापति विजय और तृषा कृष्णन लंबे समय तक तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑनस्क्रीन जोड़ियों में गिने जाते रहे हैं. दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दीं, जिनमें ‘गिल्ली’, ‘थिरुपाची’, ‘आथी’, ‘कुरुवी’ और ‘लियो’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. इन फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. खासकर ‘गिल्ली’ और ‘कुरुवी’ के बाद फैंस के बीच उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें शुरू हो गई थीं. साल 2008 में ‘कुरुवी’ रिलीज होने के बाद अचानक विजय और तृषा ने साथ काम करना बंद कर दिया था. इसके बाद अफवाहें और भी ज्यादा बढ़ने लगीं.

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15 साल बाद फिर चर्चा में आए विजय-तृषा

उस समय कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विजय के परिवार ने उन्हें तृषा से दूरी बनाने की सलाह दी थी. हालांकि, दोनों सितारों ने हमेशा इन खबरों को गलत बताया. उन्होंने हर बार यही कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं. बावजूद इसके, दोनों की दोस्ती और नजदीकियों को लेकर चर्चाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुईं. करीब 15 साल बाद साल 2023 में थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने फिल्म ‘लियो’ में फिर से साथ काम किया. दोनों को दोबारा स्क्रीन पर देखकर फैंस काफी खुश हुए थे.

तलाक की अफवाहों ने खींचा लोगों का ध्यान

सोशल मीडिया पर उनकी जोड़ी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था. फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी दोनों की बॉन्डिंग ने लोगों का ध्यान खींचा. इसके बाद एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं और कई लोग मानने लगे कि दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है. इसी साल जब थलापति विजय की पत्नी के साथ तलाक की खबरें सामने आईं तो मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तलाक की वजह किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ विजय की नजदीकियां थीं. हालांकि, किसी का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया था.