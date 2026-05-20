49 साल के CM विजय के एक पोस्ट से मचा सियासी तूफान, प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देते ही भड़क उठा विवाद, सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस

Vijay LTTE Tribute: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का एक पोस्ट से सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर गया है. विजय ने एलटीटीई चीफ वी प्रभाकरण को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. कोई इसे तमिलों के समर्थन से जोड़ रहा है तो कोई आतंकवाद से. राजीव गांधी हत्याकांड का जिक्र होते ही मामला और गरमा गया. आखिर पूरा विवाद क्या है, जानिए इस खबर में.
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Vijay LTTE Tribute Controversy: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और एक्टर थलापति विजय इन दिनों एक पोस्ट की वजह से विवादों में आ गए हैं. उन्होंने एलटीटीई चीफ वी प्रभाकरण की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि दी. विजय ने श्रीलंका के मुल्लिवैक्कल का जिक्र करते हुए लिखा कि वहां की यादें हमेशा दिल में रहेंगी और समुद्र पार रहने वाले तमिल लोगों के अधिकारों के लिए वे हमेशा खड़े रहेंगे. उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और कई लोगों ने इसे गलत बताया.
दरअसल, एलटीटीई यानी ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम’ का इतिहास काफी विवादों और हिंसक घटनाओं से भरा रहा है. इस संगठन की शुरुआत साल 1976 में हुई थी. इसका मकसद श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए अलग देश ‘तमिल ईलम’ बनाना था. संगठन का कहना था कि श्रीलंका की सिंहली बहुसंख्यक सरकार तमिल समुदाय के साथ भेदभाव और हिंसा करती है. इसी वजह से वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने इस आंदोलन की शुरुआत की. धीरे-धीरे एलटीटीई श्रीलंका का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन बन गया.
समय के साथ एलटीटीई पर कई गंभीर आरोप लगने लगे. संगठन पर बम धमाके, राजनीतिक हत्याएं और आत्मघाती हमले कराने के आरोप लगे. इसी वजह से भारत समेत कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी इसे बैन कर कर दिया. श्रीलंका में लंबे समय तक सेना और एलटीटीई के बीच खूनी संघर्ष चलता रहा. इस दौरान हजारों लोगों की जान गई और तमिल इलाकों के हालात बेहद खराब हो गए थे. भारत में LTTE का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आया था.
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साल 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें राजीव गांधी की मौत हो गई थी. जांच एजेंसियों ने इस साजिश के पीछे प्रभाकरण और LTTE के लोगों का नाम लिया था. इसी घटना के बाद भारत में एलटीटीई पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया और संगठन को देश के लिए बड़ा खतरा माना गया. अब विजय के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिल रही है. कुछ लोग कह रहे हैं कि तमिलों के दर्द और इतिहास को याद करना गलत नहीं है, जबकि कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, ‘ये कैसी राजनीति है? कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उसी संगठन को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसे भारत में आतंकी माना जाता है’. एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘प्रभाकरण को महिमामंडित करना खतरनाक राजनीति है. उनका नाम राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़ा रहा है और एलटीटीई भारत में बैन है. दुख और भावनाओं का इस्तेमाल हिंसक अतीत को चमकाने के लिए नहीं होना चाहिए’. फिलहाल विजय की ओर से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन उनका ये पोस्ट अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है.
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