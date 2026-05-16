तुषार कपूर ने पूरा किया 'गोलमाल 5' का शेड्यूल, पोस्ट शेयर कर लिखा-पिक्चर अभी बाकी है; फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

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अभिनेता तुषार कपूर जल्द ही 'गोलमाल-5' में नजर आएंगे. शनिवार को अभिनेता ने बताया कि उन्होंने फिल्म का एक बेहद अहम और लंबा शेड्यूल सफलतापूर्वक खत्म कर लिया है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी टीम के साथ एक ग्रुप तस्वीर सेल्फी पोस्ट की. इस तस्वीर में अभिनेता के साथ क्रू मेंबर्स नजर आ रहे हैं. सभी के चेहरों पर काम पूरा होने की खुशी साफ झलक रही है.
अभिनेता ने टीम के मेहनत की सराहना करते हुए लिखा, "शेड्यूल रैपअप सेल्फी. गोलमाल-5 79 दिनों की कड़ी मेहनत, जुनून, दिन-रात की शूटिंग और छुट्टियां, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है."
'गोलमाल- 5' की अनाउंसमेंट के बाद से फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फैंस और मनोरंजन जगत में भी फिल्म को लेकर जुनून बरकरार है. अभिनेता की पोस्ट को कई की तरफ से पसंद किया जा रहा है. वहीं, अभिनेता अफताब शिवदासानी ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "द ए टीम."
अभिनेता तुषार कपूर ने पिछले कई साल से गोलमाल फ्रेंचाइजी की अलग-अलग फिल्मों में लकी नाम का एक मूक किरदार निभाया है. उन्होंने इस अनूठे और कॉमिक किरदार में केवल फेशियल एक्सप्रेशन और शारीरिक हाव-भाव से दर्शकों को हंसाया.
उनके इस किरदार की बोलने में दिक्कत, जिसे हाथों के इशारों और अनोखी आवाजों से पूरा किया गया था, उसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई. अपने इस किरदार को लेकर अभिनेता को दर्शकों की तरफ से अब तक बहुत प्यार मिला है. अब तक रिलीज हुई फ्रेंचाइजी में कुछ कलाकार बदल भी चुके हैं, लेकिन तुषार कपूर का रोल नहीं बदला है.
रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही बॉलीवुड की मच-अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'गोलमाल 5' में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार की धमाकेदार कॉमेडी जोड़ी देखने को मिलेगी. पुरानी और पसंदीदा 'गोलमाल गैंग,' यानी अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े वापसी कर रहे हैं. इसके अलावा शरमन जोशी की भी इस फ्रेंचाइजी में वापसी हो रही है. इसे 2027 की गर्मियों में रिलीज किया जाएगा.
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