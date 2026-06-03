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राजनीति में आते ही थलापति विजय ने क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक? CM बनने के बाद पहली बार खोला राज, सुनकर तालियों से गूंज उठी सभा

Thalapathy Vijay CM Outfit: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय का ब्लैक एंड वाइट लुक लगातार सुर्खियों में हैं. आखिर वे बार-बार यही ड्रेस क्यों पहन रहे हैं, इसका जवाब उन्होंने अपनी पहली बड़ी जनसभा में दिया. विजय ने इस लुक के पीछे छिपे खास मैसेज का खुलासा किया. उनकी बात सुनने के बाद पूरी जनसभा तालियों की गूंज से भर उठी. चलिए बताते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:30 AM IST
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Thalapathy Vijay CM Outfit
Thalapathy Vijay CM Outfit

Thalapathy Vijay CM Outfit: साउथ सुपरस्टार से नेता बने थलापति विजय इन दिनों अपनी राजनीति के साथ-साथ अपने ब्लैक एंड वाइट लुक को लेकर भी सुर्खियों में हैं. हाल ही में तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय कई सरकारी इवेंट्स और जनसभाओं में ब्लैक एंड वाइट लुक में नजर आए. आमतौर पर तमिल नेताओं को पारंपरिक शर्ट और वेष्टी में देखा जाता है, लेकिन विजय का ये अलग अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. उनके समर्थकों के बीच भी इस खास ड्रेस को लेकर काफी बातें हो रही थीं.

1 जून को तिरुचिरापल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए विजय ने इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से लोग उनके नए लुक पर काफी बातें कर रहे हैं. विजय ने कहा कि क्या सिर्फ बड़े पदों पर बैठे लोगों को ही कोट-सूट पहनने का अधिकार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. उनका मानना है कि हर इंसान अपनी पसंद के कपड़े पहन सकता है और इसे किसी पद या पहचान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. उनकी ये बात लोगों को खूब पसंद आई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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काले और सफेद रंग के पीछे का संदेश

सभा को संबोधित करते हुए विजय ने अपने लुक पर बात करते हुए कहा कि वे जानबूझकर चमकदार या रंगीन कपड़े नहीं पहनते हैं. उनके कपड़ों में सिर्फ काला और सफेद रंग शामिल है. विजय का मानना है कि ये दोनों रंग लोगों के दिल की तरह साफ, सिंपल और ईमानदार होते हैं. उन्होंने बताया कि इन रंगों का चुनाव सिर्फ फैशन के लिए नहीं, बल्कि एक मैसेज देने के लिए किया गया है. उनके मुताबिक, वे जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके कामकाज और फैसलों में पूरी ट्रांसपेरेंट और सिंपल है. 

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लंबी-लंबी बातें करने में नहीं रखते भरोसा

उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि उनकी राजनीति भी इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी. विजय ने अपने भाषण में ये भी कहा कि वे ज्यादा सफाई देने या बिना वजह लंबी बातें करने वाले लोगों में से नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं हर बात को सीधा और साफ तरीके से कहना पसंद करता हूं. लोग जानते हैं कि मैं ज्यादातर सभाओं में 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता’. विजय की ये बात सुनते ही वहां मौजूद हजारों समर्थकों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया. उनकी बातें लोगों को काफी पसंद आईं. 

समर्थकों के बीच बन गई नई पहचान

राजनीति में कदम रखने के बाद विजय कई सरकारी बैठकों, जनसभाओं और प्रशासनिक कार्यक्रमों में लगातार अपने ब्लैक एंड वाइट लुक में नजर आए. समय के साथ ये लुक उनकी पहचान बनता जा रहा है. जहां भी वे पब्लिक मंच पर दिखाई देते हैं, उनका ये लुक लोगों का ध्यान खींच लेता है. सोशल मीडिया पर भी उनके लुक को लेकर खूब बातें होती हैं. कुछ समर्थकों का कहना है कि ये ड्रेस उनकी सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव को दिखाती है. वहीं, कुछ लोग इसे राजनीतिक इमेज को मजबूत करने की रणनीति बताते हैं. 

'जन नायकन' की रिलीज का इंतजार

फिल्मों की बात करें तो विजय की मोस्ट अवेटेड आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ का उनके फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. पहले ये फिल्म जनवरी 2026 में सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों के चलते इसकी रिलीज आगे बढ़ानी पड़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को सेंसर बोर्ड से जुड़ी कुछ औपचारिक अड़चनों का सामना करना पड़ा था. इतना ही नहीं, फिल्म के कुछ अहम सीन ऑनलाइन लीक होने की खबरें भी सामने आई थीं. फिलहाल निर्माता नई रिलीज डेट तय करने में लगे हैं, जिसका जल्दी ऐलान होगा. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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