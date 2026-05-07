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Hindi Newsबॉलीवुड42 साल पुरानी पिता की इस हिट फिल्म से जुड़ा होने वाले CM विजय की पार्टी TVK का कनेक्शन? महज 9 साल की उम्र में देख लिया था भविष्य

42 साल पुरानी पिता की इस हिट फिल्म से जुड़ा होने वाले CM विजय की पार्टी TVK का कनेक्शन? महज 9 साल की उम्र में देख लिया था भविष्य

Thalapathy Vijay TVK Party: थलापति विजय की पार्टी TVK को लेकर एक ऐसा कनेक्शन सामने आया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. लोग उनकी पार्टी के नाम को 42 साल पुरानी हिट फिल्म से जोड़ रहे हैं, जिसमें विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था. चलिए बताते हैं कि कैसे पिता की फिल्म से है उनकी राजनीतिक पार्टी का कनेक्शन?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 07, 2026, 10:37 AM IST
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Thalapathy Vijay TVK Party
Thalapathy Vijay TVK Party

Thalapathy Vijay TVK Party: थलापति विजय इन दिनों अपनी फिल्म ‘जन नायकन’ और राजनीति दोनों वजहों को लेकर सुर्खियों में हैं. लंबे समय से खबरें चल रही थीं कि विजय फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में पूरी तरह एक्टिव होने वाले हैं और अब उनकी पार्टी टीवीके (TVK) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर हर किसी का ध्यान खींच लिया है. इसी बीच फैंस ने उनकी पार्टी के नाम का एक दिलचस्प कनेक्शन उनकी 42 साल पुरानी फिल्म से जोड़ दिया है. खास बात ये है कि उस फिल्म से ही विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था. 

आज करोड़ों लोगों के पसंदीदा स्टार बन चुके विजय ने बहुत छोटी उम्र में कैमरे का सामना किया था. साल 1984 में रिलीज हुई तमिल हिट फिल्म ‘वेत्री’ से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म को उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने डायरेक्ट किया था. उस समय विजय सिर्फ 9 साल के थे और उन्होंने फिल्म में सुपरस्टार विजयकांत के बचपन का किरदार निभाया था. दिलचस्प बात ये रही कि फिल्म में उनके किरदार का नाम भी ‘विजय’ ही था. उस दौर में किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर तमिल सिनेमा का इतना बड़ा चेहरा बनेगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या थी फिल्म ‘वेत्री’ की कहानी? 

फिल्म ‘वेत्री’ एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी पर आधारित थी. कहानी में एक स्टूडेंट पर अपने ही प्रोफेसर के मर्डर का आरोप लग जाता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. फिल्म में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का अच्छा मेल देखने को मिला था. उस समय इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. हालांकि, विजय उस फिल्म में छोटे रोल में नजर आए थे, लेकिन उनके लिए यही फिल्म सबसे खास बन गई क्योंकि यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी. अब इतने साल बाद यही फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है. 

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टीवीके नाम को लेकर फैंस ने निकाला खास कनेक्शन

अब फैंस विजय की पार्टी टीवीके यानी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) के नाम को उनकी पहली फिल्म ‘वेत्री’ (Ventri) से जोड़ रहे हैं. कई लोग मान रहे हैं कि पार्टी के नाम में इस्तेमाल किया गया ‘वेत्री’ शब्द उनकी उसी फिल्म से लिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस बारे में पोस्ट कर रहे हैं. तमिल भाषा में ‘वेत्री’ का मतलब ‘जीत’ या ‘विक्ट्री’ (Victory) होता है. यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि विजय ने अपनी पार्टी के नाम में इस शब्द को सोच-समझकर जगह दी है ताकि लोगों के बीच जीत और सफलता का संदेश जाए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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विजय के नाम का मतलब भी है ‘जीत’

दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ फिल्म ‘वेत्री’ ही नहीं, बल्कि विजय के नाम का मतलब भी ‘जीत’ माना जाता है. शायद यही वजह है कि राजनीति में उतरते समय उन्होंने अपनी पार्टी के नाम में भी इसी भावना को शामिल किया. विजय की पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सपोर्ट मिला है और अब लोग उन्हें एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के तौर पर देखने लगे हैं. फिल्मों में सुपरस्टार बनने के बाद अब वे राजनीति में भी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके समर्थकों का मानना है कि आने वाले समय में विजय तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

फिल्मों को छोड़ राजनीति पर पूरा फोकस करेंगे विजय

काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि विजय अब फिल्मों में ज्यादा काम नहीं करना चाहते. कहा जा रहा है कि वे अपना पूरा ध्यान राजनीति पर लगाने की तैयारी में हैं और लोगों के बीच रहकर काम करना चाहते हैं. इसी वजह से उनकी आने वाली फिल्म ‘जन नायकन’ को उनका आखिरी फिल्म प्रोजेक्ट माना जा रहा है. ये खबर फैंस को थोड़ा भावुक भी कर रही है, क्योंकि विजय कई सालों से बड़े पर्दे पर लोगों का मनोरंजन करते आए हैं. अब उनके चाहने वाले उन्हें फिल्मों के हीरो नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक चेहरे के रूप में देखने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘जन नायकन’ को लेकर बढ़ा हुआ है जबरदस्त क्रेज

अगर विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की बात करें तो उसको थलापति की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे एच. विनोथ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म कई विवादों में भी रही, लेकिन आखिरकार अब ये 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियमणि जैसे कलाकार नजर आएंगे. फैंस उम्मीद कर रहे हैं फिल्म में विजय का परफॉर्मेंस यादगार विदाई होगा. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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