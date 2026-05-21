मंदिर में अपमान हुआ, मस्जिद में कोई धक्का नहीं देता... थलापति विजय के हिंदू को-स्टार ने कबूला इस्लाम! नाम बदलकर रखेंगे ‘अजीज’

Vijay Co-star Convert To Islam: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलापति विजय के साथ काम कर चुके एक मशहूर तमिल एक्टर इन दिनों अपने धर्म परिवर्तन को लेकर सुर्खियों में है. उन्होंने दावा किया कि मंदिर में हुए एक एक्सपीरियंस के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल गई. उसने बताया कि मस्जिद में उसे अलग तरह का सुकून और बराबरी का एहसास हुआ. अब वे जल्द ही अपना नया नाम भी रखने वाले हैं.
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Thalapathy Vijay Co-star Convert To Islam: एक्टर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलापति विजय की फिल्म ‘भगवती’ में नजर आ चुके तमिल एक्टर जयनाथ इन दिनों अपने धर्म परिवर्तन को लेकर सपर्खियों में हैं. जयनाथ ने बताया है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और जल्द ही अपना नाम भी बदलने वाले हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मंदिर में हुए कुछ एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला लिया. जयनाथ का कहना है कि इस फैसले का उनके फिल्मी करियर से कोई संबंध नहीं है.
उन्होंने साफ कहा कि ये फैसला उन्होंने अपनी सोच और एक्सपीरियंस के आधार पर लिया है. जयनाथ ने बातचीत में बताया कि वो पहले अलग-अलग धर्मों को मानते थे. उन्होंने सबरीमाला के लिए माला भी पहनी थी और कुछ समय तक यीशु का व्रत भी रखा. एक्टर ने बताया कि वो हर धर्म को सम्मान देते थे और सोचते थे कि सभी रास्ते सही हैं. लेकिन एक समय ऐसा आया जब मंदिर में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिनसे वो अंदर से दुखी हो गए और उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा, जो उनको सही भी लगता है.
उन्होंने बताया कि मंदिर में खुद को अपमानित महसूस करने के बाद उनकी सोच बदलने लगी और फिर उन्होंने इस्लाम को करीब से समझना शुरू किया. जयनाथ ने बताया कि मंदिर की घटना के बाद वो मस्जिद जाने लगे. वहां का माहौल उन्हें काफी अलग और शांत लगा. उन्होंने बताया, ‘सभी लोग एक लाइन में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और वहां कोई बड़ा या छोटा नहीं होता’. उन्होंने बताया कि मस्जिद में लोगों को पता था कि वो अभिनेता हैं, लेकिन किसी ने अलग बिहेव नहीं किया. बाहर आने के बाद लोगों ने उनसे विनम्रता से बात की.
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जयनाथ का कहना है कि वहां उन्हें बराबरी और सुकून का एहसास हुआ, जिसने उनके मन पर गहरा असर डाला. उन्होंने आगे कहा, ‘मस्जिद में कोई जल्दी बाहर जाने के लिए नहीं कहता. वहां जितनी देर चाहो बैठ सकते हो’. उनके मुताबिक वहां प्रार्थना करना उन्हें योग जैसा एक्सपीरियंस देता है. जयनाथ ने बताया कि इस बदलाव के बाद उनके स्वभाव में भी काफी फर्क आया है. उन्होंने कहा कि अब वो पहले से ज्यादा शांत महसूस करते हैं. अभिनेता ने ये भी साफ किया कि धर्म बदलने का फैसला किसी दबाव या फायदे के लिए नहीं लिया गया.
उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है और अब वो इसी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं. जयनाथ ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने साल 2011 से इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक अपना नाम नहीं बदला था. अब वो जल्द ही अपना नया नाम ‘अजीज जय’ रखने वाले हैं. एक्टर ने कहा कि उनके इस फैसले से परिवार वाले भी खुश हैं. उनका कहना है कि पहले वो किसी एक धर्म को पूरी तरह नहीं मानते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी राह मिल गई है. सोशल मीडिया पर भी उनके इस फैसले को लेकर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.
कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई हैरानी जाता रहा है. 42 साल के जयनाथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं. उन्होंने साल 1984 में अपने करियर की शुरुआत की थी और लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं. फिल्म ‘भगवती’ में उन्होंने थलापति विजय के छोटे भाई का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें काफी पहचान मिली. इसके अलावा वो ‘चेन्नई 600028’, ‘सुब्रमण्यपुरम’, ‘एंगाएयुम एप्पोथुम’, ‘राजा रानी’ और ‘जरुगंदी’ जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. अपने 42 साल के करियर में वे 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं.
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