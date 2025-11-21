बॉलीवुड की 5 जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज, जिनमें कूट-कूट कर भरा हुआ है Suspense! कहानी देख घूम जाएगा दिमाग

Best suspense thriller movies of Bollywood: बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जिनकी कहानी, सस्पेंस और थ्रिल दर्शकों के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं. सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों की खासियत यह होती है कि ये दर्शकों को अंत तक अपनी सीट से हिलने नहीं देतीं और क्लाइमेक्स में आया ट्विस्ट दिमाग को पूरी तरह से घुमा देता है. अगर आप इस हफ्ते कुछ बेहतरीन और जबरदस्त सस्पेंस वाली फिल्में देखने की तलाश में हैं तो ये 5 फिल्में आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

कौन (Kaun - 1999)

यह फिल्म सिर्फ तीन किरदारों और एक लोकेशन पर बनी होने के बावजूद बेहद दमदार है. रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म पूरी तरह से साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. कहानी एक रात में हुई अनजानी घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की शानदार एक्टिंग आपको अंत तक बांधे रखती है. इसका सस्पेंस लेवल बहुत हाई है और यह एक क्लासिक थ्रिलर मानी जाती है.

सिक्स फीट अंडर (Manorama: Six Feet Under)

यह फिल्म एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें अभय देओल ने एक शौकिया जासूस (डिटेक्टिव) का रोल निभाया है. फिल्म की कहानी सस्पेंस और थ्रिल से भरी है. अभय देओल का किरदार एक केस सुलझाने की कोशिश में खुद उलझता चला जाता है. इसकी दिलचस्प कहानी और अप्रत्याशित ट्विस्ट इसे लगातार दर्शकों की तारीफ़ों का हकदार बनाते रहे हैं.

अ वेडनेसडे (A Wednesday)

नीरज पांडे द्वारा निर्देशित यह फिल्म आज तक की सबसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म की कहानी एक आम आदमी (नसीरुद्दीन शाह) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर (अनुपम खेर) को धमकाता है. इस फिल्म का सामाजिक संदेश और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण इसे 'बाप ऑफ सस्पेंस' बना देता है. इसका क्लाइमेक्स दर्शक कभी नहीं भूल पाते हैं.

कहानी (Kahaani)

विद्या बालन के करियर की यह सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है. डायरेक्टर सुजॉय घोष की इस फिल्म में विद्या बालन एक गर्भवती महिला का किरदार निभाती हैं, जो अपने लापता पति की तलाश में कोलकाता आती है. फिल्म में हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है और क्लाइमेक्स में जो बड़ा ट्विस्ट आता है, वह दर्शकों के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है. विद्या बालन की एक्टिंग ने इस थ्रिलर को और भी मज़बूत बनाया है.

दृश्यम (Drishyam)

अजय देवगन अभिनीत यह फिल्म दिमागी जंग और सस्पेंस का बेहतरीन उदाहरण है. फिल्म की कहानी एक आम आदमी (विजय) की है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से चतुराई भरी लड़ाई लड़ता है. इस फिल्म का सस्पेंस लोगों के बीच इतना हिट हुआ कि इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज़ हुआ और उसने भी ज़बरदस्त सफलता हासिल की. यह फिल्म दिखाती है कि एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए कितनी भी दूर जा सकता है.