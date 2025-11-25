2 मिनट 40 सेकंड का धांसू गाना, रणवीर सिंह की धुरंधर से नया वीडियो सॉन्ग आउट, इंटरनेट पर आते ही मचाया धमाल

Dhurandhar New Song: फेमस फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह और एक्ट्रेस सारा अर्जुन लीड रोल में नजर आने वाली हैं. लंबे समय से इस फिल्म की चर्चा हो रही है और काफी बज बना हुआ है. ट्रेलर आने के बाद से फैंस इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं. वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया है, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.

धमाकेदार गाना रिलीज

आज मेकर्स ने इस फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया है. गाने का टाइटल 'इश्क जलाकर-कारवां' है. इस गाने के लिरिक्स को काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में रणवीर सिंह की झलक देखने को मिली है. गाने में रणवीर सिंह काफी जच रहे हैं. दरअसल, इस फिल्म में वो एक स्पाई एजेंट के रोल में दिखने वाले हैं. इस गाने में म्यूजिक शाश्वत सचदेव और रोशन के हैं. वहीं शाश्वत सचदेव, शहजाद अली, सुदीप दास चौधरी, अरमान खान ने मिलकर इस गाने को आवाज दी है.

एक्टर धर्मेंद्र के निधन से मेकर्स ने लिया फैसला

धुरंधर फिल्म के इस गाने को 24 नवंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन बीते दिन हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया था, जिसके बाद मेकर्स ने इस गाने का रिलीज पोस्टपोन कर दिया था. इस गाने से पहले मेकर्स ने 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. ये गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. वहीं अब धुरंधर फिल्म के 'कारवां' गाने की हर कोई जमकर तारीफ कर रहे हैं.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि मेकर्स फिल्म रिलीज से पहले अपनी इस फिल्म को लेकर माहौल बनाते जा रहे हैं. ऑडियंस फिल्म के ट्रेलर की भी जमकर तारीफ कर रहे है. अब देखना ये होगा कि रिलीज के बाद रणवीर इस फिल्म में कैसा कमाल दिखाते है. सिनेमाघरों में धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी नजर आने वाले हैं.