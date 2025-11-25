Advertisement
trendingNow13018278
Hindi Newsबॉलीवुड

2 मिनट 40 सेकंड का धांसू गाना, रणवीर सिंह की धुरंधर से नया वीडियो सॉन्ग आउट, इंटरनेट पर आते ही मचाया धमाल

Dhurandhar New Song: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' का एक और नया गाना फैंस के लिए रिलीज हो गया है. गाने का टाइटल 'कारवां' है. इस वीडियो सॉन्ग में रणवीर सिंह काफी जच रहे हैं. यह गाना फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है.    

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 25, 2025, 08:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणवीर सिंह की धुरंधर से नया सॉन्ग
रणवीर सिंह की धुरंधर से नया सॉन्ग

Dhurandhar New Song: फेमस फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह और एक्ट्रेस सारा अर्जुन लीड रोल में नजर आने वाली हैं. लंबे समय से इस फिल्म की चर्चा हो रही है और काफी बज बना हुआ है. ट्रेलर आने के बाद से फैंस इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं. वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया है, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. 

धमाकेदार गाना रिलीज 
आज मेकर्स ने इस फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया है. गाने का टाइटल 'इश्क जलाकर-कारवां' है. इस गाने के लिरिक्स को काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में रणवीर सिंह की झलक देखने को मिली है. गाने में रणवीर सिंह काफी जच रहे हैं. दरअसल, इस फिल्म में वो एक स्पाई एजेंट के रोल में दिखने वाले हैं. इस गाने में म्यूजिक शाश्वत सचदेव और रोशन के हैं. वहीं शाश्वत सचदेव, शहजाद अली, सुदीप दास चौधरी, अरमान खान ने मिलकर इस गाने को आवाज दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक्टर धर्मेंद्र के निधन से मेकर्स ने लिया फैसला
धुरंधर फिल्म के इस गाने को 24 नवंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन बीते दिन हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया था, जिसके बाद मेकर्स ने इस गाने का रिलीज पोस्टपोन कर दिया था. इस गाने से पहले मेकर्स ने 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. ये गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. वहीं अब धुरंधर फिल्म के 'कारवां' गाने की हर कोई जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

'धुरंधर' के 4 मिनट के ट्रेलर ने मचाया तहलका, रणवीर सिंह ने निभाया भारतीय जासूस का किरदार? जानें क्या है फिल्म की कहानी

इस दिन रिलीज होगी फिल्म 
बता दें कि मेकर्स फिल्म रिलीज से पहले अपनी इस फिल्म को लेकर माहौल बनाते जा रहे हैं. ऑडियंस फिल्म के ट्रेलर की भी जमकर तारीफ कर रहे है. अब देखना ये होगा कि रिलीज के बाद रणवीर इस फिल्म में कैसा कमाल दिखाते है. सिनेमाघरों में धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी नजर आने वाले हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhardhurandhar cast feesRanveer Singh

Trending news

X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन