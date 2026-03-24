नेटफ्लिक्स की ये 5 एपिसोड वाली सबसे डरावनी सीरीज, हर सीन में ऐसा खौफ कि उड़ जाएगी रातों की नींद, कमजोर दिल वाले रहे दूर!

Best Horror Series: हॉरर फिल्में और सीरीज हर किसी को काफी पसंद आती हैं. फिर चाहे वो एक-दो घंटे की फिल्म हो या फिर कई एपिसोड्स की सीरीज, लोग बड़े ही चाव से इन्हें देखते हैं. अगर आपको भी हॉरर फिल्में देखना पसंद है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें डर कूट-कूटकर भरा है. इसे देखने के बाद अंधेरे में जाने से भी डर लगेगा और रातों की नींद भी उड़ जाएगी. चलिए जानते हैं इस जबरदस्त सीरीज के बारे में-
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Best Horror Series Must Watch On Netflix: हॉरर फिल्में और सीरीज देखना तो आपको भी पसंद होगा. हॉरर एक ऐसा जॉनर है, जिसे देखे बिना राहा नहीं जाता और देख लिया तो रातों की नींद उड़ जाती है. हर सीन और आहट पर लगता है कि जैसे अब कुछ होने वाला है और हाथ बस आंखों के पास ही रहते हैं, ताकि जैसे ही कोई डरावना सीन आए, झट से आंखें बंद कर ली जाएं. अगर आप भी उन्हीं लोगों से एक हैं, जिन्हें हॉरर पसंद है, तो आज हम आपके लिए एक धांसू सीरीज लेकर आए हैं.
दरअसल, हम साल 2019 में नेटफ्लिक्स सीरीज 'टाइपराइटर' की बात कर रहे हैं. यह मिस्ट्री और थ्रिल से भरपूर है, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इसकी शूटिंग गोवा के बार्डेज इलाके में की गई थी, जो पहले से ही अपने मिस्टीरियस और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. कैमरा एंगल और बैकग्राउंड म्यूजिक ने कहानी में डर और रोमांटिक को और गहरा बना दिया है. इस दमदार सीरीज की कहानी चार राइटर्स ने मिलकर लिखी है.
हॉरर सीरीज 'टाइपराइटर' को सुजॉय घोष ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले वे 'कहानी' और 'बदला' जैसी थ्रिलर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं. सीरीज में पूरब कोहली, पलोमी घोष, जिशु सेनगुप्ता और समीर कोच्चर जैसे दमदार कलाकार नजर आए हैं. वहीं, सीरीज में सबसे अहम रोल बच्चों का हैं, जिनमें आर्ना शर्मा, मिखाइल गांधी, पलाश कुंबले और आर्यांश मालवीय नजर आए हैं. ये सभी मिलकर एक 'घोस्ट क्लब' बनाते हैं और मिस्ट्री की खोज में जुट जाते हैं. सभी कलाकारों ने अपने किरदार में जान डाल दी है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो गई है.
नेटफ्लिक्स सीरीज 'टाइपराइटर' की कहानी एक भूतिया बंगले और टाइपराइटर के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी बच्चों के एक घोस्ट क्लब के आसपास है, जो एक शापित टाइपराइटर और एक पुरानी किताब के रहस्य को सुलझाने में जुट जाते हैं. इसी बीच, भूतिया बंगले में एक परिवार रहने आता है और पुरानी डरावनी घटनाएं फिर से जीवंत हो जाती हैं. धीरे-धीरे इस बंगले में अजीब-अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिसे देखने के बाद घर में रहने वाले सदस्य भयभीत हो उठते हैं.
इस सीरीज में सिर्फ पांच एपिसोड हैं. साल 2019 में जब यह सीरीज रिलीज हुई थी, तब दर्शकों का इसे काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. सीरीज के साफ-सुधऱे कंटेंट को लोगों ने काफी सराहा था. अगर आपको हॉरर कंटेंट काफी ज्यादा पसंद हैं, तो आप इस सीरीज को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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