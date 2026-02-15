Advertisement
trendingNow13110468
Hindi Newsबॉलीवुडएआई मुझे डराता है..., आखिर अभिषेक बच्चन ने ऐसा क्यों कहा? कहा- हर एक्टर को AI से हो सकता नुकसान

'एआई मुझे डराता है...', आखिर अभिषेक बच्चन ने ऐसा क्यों कहा? कहा- 'हर एक्टर को AI से हो सकता नुकसान'

Abhishek Bachchan On AI: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. ऐसे में एक्टर ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अपनी राय रखते हुए बताया कि यह कैसे एक्टर्स के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 15, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI से क्यों डरते हैं अभिषेक बच्चन?
AI से क्यों डरते हैं अभिषेक बच्चन?

Abhishek Bachchan On AI: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई तरह के  किरदार निभाए हैं. अभिषेक ने बड़े पर्दे पर कॉमेडी से लेकर बतौर एक्टर और विलेन तक के किरदारों को निभाया है. अक्सर एक्टर की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सुर्खियों में बनी रहती हैं. ऐसे में एक्टर ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में अपनी राय रखी और बताया कि यह कैसे 'एक्टर्स के लिए काफी नुकसानदायक' हो सकता है. 

'मुझे AI काफी डराता...'
दरअसल, अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक इवेंट में बताया कि उन्हें AI डराता है और वह इससे काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. एक्टर ने एआई पर अपनी राय रखते हुए कहा कि 'एआई मुझे काफी डराता है. हर एक्टर को इससे डर लगना चाहिए. क्रिएटिव काम में एआई बहुत कुछ बदल देगा. अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है. एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स आदि में एआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा फायदेमंद है. इससे हमारे काम का काफी समय बच सकता है और फिल्म का बजट भी घट सकता है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैंने कई एआई से बनी चीजें....'
अभिषेक बच्चन ने क्रिएटिव नजरिए को लेकर आगे बताया कि 'मैंने कई एआई से बनी चीजें देखी हैं. वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती. अक्सर इंसान की वो कमी जो हमारी खूबसूरती है, वो एआई में नहीं होती.' एक्टर ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मेडिकल और कानूनी क्षेत्र में एआई से बहुत बदलाव आएंगे. फिल्मों और क्रिएटिव काम के बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूं. मैं एआई की पूरी समझ नहीं रखता, इसलिए मुझे इससे थोड़ा डर लगता है. मैं इसके बारे में पढ़ता हूं और कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

'एआई के साथ नहीं हूं कम्फर्टेबल'
वहीं एक्टर अभिषेक ने आगे कहा कि एआई कई फील्ड्स पर असर डाल सकता है. मुझे लगता है कि मेडिकल और लीगल फील्ड में बहुत बदलाव हो सकता है. खासकर एआई की मदद से. जहां तक क्रिएटिव और फिल्मों की बात है, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा कि यह फायदेमंद होगा या नहीं. मुझे एआई लैंडस्केप की पूरी समझ नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ बहुत कम्फर्टेबल नहीं हूं. मैं इसके बारे में बहुत कुछ सीखता और पढ़ता हूं.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Bachchan

Trending news

एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
Assam news
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर