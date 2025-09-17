'50 साल की औरतें...', बॉलीवुड की इस समस्या पर बेबाक बोले अनुराग कश्यप, आलिया भट्ट से लेकर नीना गुप्ता तक का लिया नाम

Anurag Kashyap on Film Industry Typecasting Actresses: फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपने फिल्म निर्माण करियर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए कभी भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते. इन दिनों अनुराग कश्यप अपनी अपकमिंग फिल्म 'निशांची' को लेकर चर्चा में बने हुए है. यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री की एक्ट्रेस पर बात की और कहा कि कैसे अभिनेत्रियों को इंडस्ट्री में टाइपकास्ट किया जाता है.

किसी भी चीज का असर अभिनेता के करियर पर क्यों पढ़ना चाहिए?

हाल ही में फिल्मज्ञान से बातचीत में अनुराग कश्यप से आलिया भट्ट समेत कुछ फेमस एक्ट्रेस के बारे में बात करने के लिए कहा गया. आलिया के बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि वह उनकी और उनके जीवन में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के तरीके की सराहना करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को कैसे टाइपकास्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि 'शादी, रिश्ता, मां बनना या किसी भी चीज का असर किसी अभिनेता के करियर पर क्यों पड़ना चाहिए? और खासकर अभिनेत्रियों पर ही क्यों? इतने सालों से चल रहा है, यहां टाइपकास्टिंग जो होता है इतना.'

'50 साल की हीरोइन को टाइपकास्ट कर दिया जाता'

उन्होंने आगे कहा, 'माँ का रोल करने के लिए कितना मुश्किल होता है किसी को ढूंढना. यहां तक कि 50 की उम्र पार कर चुकी अभिनेत्रियों को भी टाइपकास्ट कर दिया जाता है और उन्हें सिर्फ मां के रोल के लिए ही देखा जाता है. 50 साल की औरतें और हीरोइन नहीं बन सकती क्या?' बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि 'शेफाली शाह दिल्ली क्राइम में हीरो नहीं है क्या? करीना कपूर क्या हीरो नहीं बन सकती?'

उम्र या लिंग को किसी भी चीज पर सीमित क्यों?

तभी इंटरव्यूअर ने टोकते हुए नीना गुप्ता का नाम लिया. जिस पर, कश्यप ने कहा कि 'नीना गुप्ता, बधाई हो, उनको किसने पहले ऐसे देखा था? मेरा मतलब है कि कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. उम्र या लिंग को किसी भी चीज पर सीमित क्यों किया जाना चाहिए?'