'50 साल की औरतें...', बॉलीवुड की इस समस्या पर बेबाक बोले अनुराग कश्यप, आलिया भट्ट से लेकर नीना गुप्ता तक का लिया नाम
Advertisement
trendingNow12926292
Hindi Newsबॉलीवुड

'50 साल की औरतें...', बॉलीवुड की इस समस्या पर बेबाक बोले अनुराग कश्यप, आलिया भट्ट से लेकर नीना गुप्ता तक का लिया नाम

Anurag Kashyap on Film Industry Typecasting Actresses: फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का मानना है कि शाद, रिश्ता, मां बनना या किसी भी चीज का असर किसी अभिनेता के करियर पर क्यों पड़ना चाहिए? इसमें खासतौर पर एक्ट्रेसेस शामिल हैं. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 17, 2025, 09:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनुराग कश्यप
अनुराग कश्यप

Anurag Kashyap on Film Industry Typecasting Actresses: फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपने फिल्म निर्माण करियर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए कभी भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते. इन दिनों अनुराग कश्यप अपनी अपकमिंग फिल्म 'निशांची' को लेकर चर्चा में बने हुए है. यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री की एक्ट्रेस पर बात की और कहा कि कैसे अभिनेत्रियों को इंडस्ट्री में टाइपकास्ट किया जाता है.

किसी भी चीज का असर अभिनेता के करियर पर क्यों पढ़ना चाहिए? 
हाल ही में फिल्मज्ञान से बातचीत में अनुराग कश्यप से आलिया भट्ट समेत कुछ फेमस एक्ट्रेस के बारे में बात करने के लिए कहा गया. आलिया के बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि वह उनकी और उनके जीवन में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के तरीके की सराहना करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को कैसे टाइपकास्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि 'शादी, रिश्ता, मां बनना या किसी भी चीज का असर किसी अभिनेता के करियर पर क्यों पड़ना चाहिए? और खासकर अभिनेत्रियों पर ही क्यों? इतने सालों से चल रहा है, यहां टाइपकास्टिंग जो होता है इतना.'

ये हैं भारत के सबसे महंगे विलेन, आखिरी वाले पर तो मेकर्स ने दांव पर लगाए 100 करोड़! फीस जानकर रह जाएंगे हक्के-बक्के

Add Zee News as a Preferred Source

'50 साल की हीरोइन को टाइपकास्ट कर दिया जाता'
उन्होंने आगे कहा, 'माँ का रोल करने के लिए कितना मुश्किल होता है किसी को ढूंढना. यहां तक कि 50 की उम्र पार कर चुकी अभिनेत्रियों को भी टाइपकास्ट कर दिया जाता है और उन्हें सिर्फ मां के रोल के लिए ही देखा जाता है. 50 साल की औरतें और हीरोइन नहीं बन सकती क्या?' बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि 'शेफाली शाह दिल्ली क्राइम में हीरो नहीं है क्या? करीना कपूर क्या हीरो नहीं बन सकती?'

उम्र या लिंग को किसी भी चीज पर सीमित क्यों?
तभी इंटरव्यूअर ने टोकते हुए नीना गुप्ता का नाम लिया. जिस पर, कश्यप ने कहा कि 'नीना गुप्ता, बधाई हो, उनको किसने पहले ऐसे देखा था? मेरा मतलब है कि कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. उम्र या लिंग को किसी भी चीज पर सीमित क्यों किया जाना चाहिए?'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Anurag Kashyap

Trending news

सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
;