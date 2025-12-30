‘मिसेज फनीबोन्स’...52 की हुईं ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार ने खास अंदाज में किया बर्थ डे विश, मिनटों में वायरल हुआ पोस्ट

Akshay Khanna New Post: बी-टाउन की इस फनी जोड़ी को फैंस और सेलेब्स द्वारा हमेशा से खूब पसंद किया जाता रहा है. वहीं जहां एक ओर खिलाड़ी अक्षय कुमार अपने कॉमेडी और ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी ओर उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना अपने ब्लांट नेचर के लिए फेमस हैं. 29 दिसंबर, 2025 को एक्ट्रेस ने अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. ट्विंकल खन्ना के जन्मदिन के खास मौके पर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक मजेदार और प्यार भरा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनके बीच के मजबूत रिश्ते की एक झलक देखने को मिली. अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर अक्षय और ट्विंकल अपनी बेमिसाल केमिस्ट्री से सालों से फैंस का दिल जीतते हुए आ रहे हैं.

अक्षय ने शेयर किया फनी पोस्ट

इस खास मौके पर अक्षय कुमार ने एक अनदेखी और मजेदार फोटो शेयर की है, जिसमें ट्विंकल शरारती अंदाज में उन्हें किक मारती हुई नजर आ रही हैं और अक्षय उनका पैर हवा में पकड़े हुए हैं, मानो वो दोनों इस पल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हों. फोटो के साथ अक्षय ने एक फनी कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘हर एक्शन स्टार के पीछे एक ऐसी पत्नी होती है जो उसे सिर्फ एक नजर या एक किक से ही गिरा सकती है. ‘मिसेज फनीबोन्स’, तुम आज भी मुझे किसी भी स्टंट से ज्यादा जोरदार झटका देती हो. जन्मदिन मुबारक हो, लव यू.’ खिलाड़ी कुमार का ये पोस्ट फैंस को बेहद पसंद आया. वहीं इस पोस्ट को कई लोगों द्वारा भी किया गया.

'मिसेज फनीबोन्स'

एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को इंडस्ट्री में लोग प्यार से 'मिसेज फनीबोन्स' कहते हैं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से अलग अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है. 29 दिसंबर, 1973 को मुंबई में सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के घर जन्मीं ट्विंकल हीरोइन बनने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपना करियर बनाना चाहती थी. लेकिन सिनेमा की दुनिया ने उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया. जिसके बाद उन्होंने साल 1995 में बॉबी देओल के साथ फिल्म 'बरसात' से डेब्यू किया और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार का अवॉर्ड जीता. इंडस्ट्री में एक सफल एक्ट्रेस के रुप में अपनी पहचान बनाने और करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों से दूरी बना ली, जो कि सभी के लिए काफी चौंकाने वाला था. वहीं फिल्मों से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी 'मिसेज फनीबोन्स' जो कि तुरंत बेस्टसेलर बन गई.