Drishyam 3 के शूट से पहले अक्षय खन्ना का एग्जिट, लुक चेंज की डिमांड पर भड़के फिल्म डायरेक्टर, बोले- 'अब ड्रामा क्यों?'

Drishyam 3 के शूट से पहले अक्षय खन्ना का एग्जिट, लुक चेंज की डिमांड पर भड़के फिल्म डायरेक्टर, बोले- ‘अब ड्रामा क्यों?’

Drishyam 3 Controversy : ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद से अक्षय खन्ना और ‘दृश्यम 3’ की टीम के बीच चल रहे विवाद पर अब फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने रिएक्ट करते हुए ये क्लियर किया कि जयदीप अहलावत फिल्म में एक नया किरदार है, न कि किसी का रिप्लेसमेंट. आइए जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:37 AM IST
Drishyam 3 के शूट से पहले अक्षय खन्ना का एग्जिट, लुक चेंज की डिमांड पर भड़के फिल्म डायरेक्टर, बोले- ‘अब ड्रामा क्यों?’

‘धुरंधर’ एक्टर अक्षय खन्ना के ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्यम 3' से एग्जिट होने के बाद से फिल्म के प्रोड्यूसर के बीच उनकी एक लीगल लड़ाई शुरू हो गई है. वहीं इस विवाद पर अब अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम 3' के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने फिल्म में हुए कास्टिंग के बदलावों के बारे में बात करते हुए क्लियरिटी दी है. प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक द्वारा अक्षय खन्ना के अचानक फिल्म छोड़ने और उनके टॉक्सिक व्यवहार पर नोटिस देने के बाद, अब अभिषेक ने भी इस मुद्दे पर अपनी रिएक्शन दिया है. 

जयदीप के लिए लिखेंगे नया किरदार
डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए क्लियर किया कि ‘पाताल लोक’ एक्टर जयदीप, अक्षय का रिप्लेसमेंट नहीं हैं बल्कि उनके लिए एक नया किरदार लिख रहे हैं. डायरेक्टर ने कहा, ‘नहीं, जयदीप, अक्षय की जगह नहीं ले रहे हैं. मैं एक नया किरदार लिख रहा हूं.’ वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर अजय देवगन का ओपिनियन शेयर करते हुए कहा कि ‘उन्होंने यह पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दिया है. वैसे भी, यह ज्यादातर मेरे, अक्षय और प्रोडक्शन से जुड़ा मामला है. इसलिए, मैं इस पहलू को छोड़ देना चाहूंगा कि हमने उसे कैसे संभाला.’

लुक चेंज की डिमांड करना गलत
अभिषेक ने आगे बताया कि ‘यह सब नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने के बाद हुआ है. फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 5 दिन पहले ही अक्षय ने फिल्म छोड़ दी. लुक फाइनल हो चुका था, कॉस्ट्यूम बन रहे थे, नरेशन हो चुका था और उन्हें कहानी बहुत पसंद आई थी,’ फिल्म में अक्षय के लुक को लेकर चल रही बहस के बारे में पूछे जाने पर अभिषेक ने कहा, ‘मेरी फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां खत्म हुई थी. मैं उन्हें दोपहर में कोर्टरूम में और शाम को बढ़े बालों के साथ वापस आते हुए नहीं दिखा सकता था. ये कैसे मुमकिन है? यही बात मैंने उन्हें समझाई और उन्हें मना लिया. कुछ दिनों बाद यह टॉपिक फिर उठा, और तब हमारी टीम ने ये तय किया कि हम इसका कुछ हल निकालेंगे.’

अब ड्रामा क्यों करना?
फिल्ममेकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि कुमार मंगत ने उन्हें ‘धुरंधर’ की रिलीज से ठीक एक दिन पहले एक्टर के अचानक फिल्म छोड़ने के बारे में बताया. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह पैसों का मामला नहीं था, ‘वही ये अफवाहें फैला रहे हैं. मैं उस रकम के बारे में बात नहीं करना चाहता जो हमने बाद में तय की थी. हां, एड पर दोबारा सोचा जरूर गया था, लेकिन हमने किसी तरह इसे सुलझा लिया और आपसी सहमति से एक फीस पर पहुंच गए. फिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए, और उसके बाद यह सारा ड्रामा शुरू हो गया.’  हालांकि अब अक्षय खन्ना के बाद फिल्म में एक और दमदार एक्टर यानी जयदीप अहलावत की एंट्री हो गई है, जो कि एक नए किरदार में नजर आएंगे. ‘दृश्यम 3’ आने वाले साल पर हर बार की तरह 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं मोहनलाल की मलयालम फिल्म ‘दृश्यम 3’ जल्द ही थिएटर में दिखाई दे सकती है.

