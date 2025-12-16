50 साल की इस हसीना ने अक्षय खन्ना को बताया ‘ब्रैंड’, 23 साल पहले साथ में दी थी सुपरहिट फिल्म! क्या पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम?

फिल्म ‘धुरंधर’ में ‘डकैत रहमान’ बनकर सबका दिल जीतने वाले वर्सेटाइल एक्टर अक्षय खन्ना फिर से स्टारडम का स्वाद चख रहे हैं. फिल्म में एक्टर की दमदार एक्टिंग ने रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे महारथियों को पीछे छोड़ दिया है और इंटरनेट पर छाए हुए हैं. वहीं फिल्म रिलीज के बाद से ही कई फैंस और पुराने फ्रेंड्स उनकी तारीफों के कसीदे कस रहे हैं. लेकिन इन सब के बीच अक्षय खन्ना की 23 साल पुरानी को-स्टार ने उनके तारीफों के पुल बांध दिए हैं.

23 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म

अक्षय खन्ना ने आज से 23 साल पहले एक रोमांटिक एक्शन फिल्म की थी, जिसमें वो ‘गदर’ एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ नजर आए थे. इस फिल्म अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल के साथ ‘एनिमल’ एक्टर बॉबी देओल भी दिखाई दिए थे. साल 2002 में आई फिल्म ‘हमराज’ में भी अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल में नजर आए थे, जिससे उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था और फिल्म हिट साबित हुई थी. वहीं फिर से हिस्ट्री को दोहराते हुए एक्टर खलनायक की भूमिका में धूम मचा रहे हैं, जिसको लेकर अमीषा ने उनकी काफी तारीफ की है.

Add Zee News as a Preferred Source

If u want to trend on social media then talk about AKHSAY KHANNA I’f u want ur film to run then let’s take AKSHAY KHANNA .. .. seems like Brand AKSHAY has finally opened the eyes of all who were blind for so many Years and all seem to suddenly find their long lost love for… — ameesha patel (@ameesha_patel) December 15, 2025

अमीषा पटेल ने अक्षय खन्ना को कहा ‘ब्रैंड’

‘गदर’ एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘अगर आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना है तो अक्षय खन्ना की बात करो. अगर आपको अपनी फिल्म को चलाना है तो अक्षय खन्ना को लो. लगता है ब्रांड अक्षय ने आखिरकार सबकी आंखे खोल दी है. सालों से अंधे लोग अचानक उनका प्यार ढूंढने लगे हैं. तुम्हारी पर्फोमेंस ने सबको तमाचा मारा है. मुझे तुम पर गर्व है.’ आपको बता दें अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल ने अब तक 3 फिल्मों में साथ में काम किया है, जिसमें ‘हमराज’, ‘रेस 2’ और ‘आप की खातिर’ शामिल है.