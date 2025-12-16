Advertisement
trendingNow13042544
Hindi Newsबॉलीवुड50 साल की इस हसीना ने अक्षय खन्ना को बताया ‘ब्रैंड’, 23 साल पहले साथ में दी थी सुपरहिट फिल्म! क्या पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम?

50 साल की इस हसीना ने अक्षय खन्ना को बताया ‘ब्रैंड’, 23 साल पहले साथ में दी थी सुपरहिट फिल्म! क्या पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम?

Akshaye Khanna: आदित्य धर की ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसके बाद ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाए हुए है. वहीं इस फिल्म में बाकी स्टारकास्ट से ज्यादा अक्षय खन्ना की बात हो रही है. एक्टर के कूल मूव्स भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. लेकिन अब अक्षय खन्ना की तारीफ करने वाले लोगों में एक और नाम शामिल हो गया है. 23 साल पहले जिस हसीना ने फिल्म में एक्टर को धोखा दे दिया था और वो उनकी फैन बन गई हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50 साल की इस हसीना ने अक्षय खन्ना को बताया ‘ब्रैंड’, 23 साल पहले साथ में दी थी सुपरहिट फिल्म! क्या पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम?

फिल्म ‘धुरंधर’ में ‘डकैत रहमान’ बनकर सबका दिल जीतने वाले वर्सेटाइल एक्टर अक्षय खन्ना फिर से स्टारडम का स्वाद चख रहे हैं. फिल्म में एक्टर की दमदार एक्टिंग ने रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे महारथियों को पीछे छोड़ दिया है और इंटरनेट पर छाए हुए हैं. वहीं फिल्म रिलीज के बाद से ही कई फैंस और पुराने फ्रेंड्स उनकी तारीफों के कसीदे कस रहे हैं. लेकिन इन सब के बीच अक्षय खन्ना की 23 साल पुरानी को-स्टार ने उनके तारीफों के पुल बांध दिए हैं. 

 

23 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म
अक्षय खन्ना ने आज से 23 साल पहले एक रोमांटिक एक्शन फिल्म की थी, जिसमें वो ‘गदर’ एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ नजर आए थे. इस फिल्म अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल के साथ ‘एनिमल’ एक्टर बॉबी देओल भी दिखाई दिए थे. साल 2002 में आई फिल्म ‘हमराज’ में भी अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल में नजर आए थे, जिससे उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था और फिल्म हिट साबित हुई थी. वहीं फिर से हिस्ट्री को दोहराते हुए एक्टर खलनायक की भूमिका में धूम मचा रहे हैं, जिसको लेकर अमीषा ने उनकी काफी तारीफ की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

अमीषा पटेल ने अक्षय खन्ना को कहा ‘ब्रैंड’
‘गदर’ एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘अगर आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना है तो अक्षय खन्ना की बात करो. अगर आपको अपनी फिल्म को चलाना है तो अक्षय खन्ना को लो. लगता है ब्रांड अक्षय ने आखिरकार सबकी आंखे खोल दी है. सालों से अंधे लोग अचानक उनका प्यार ढूंढने लगे हैं. तुम्हारी पर्फोमेंस ने सबको तमाचा मारा है. मुझे तुम पर गर्व है.’ आपको बता दें अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल ने अब तक 3 फिल्मों में साथ में काम किया है, जिसमें ‘हमराज’, ‘रेस 2’ और ‘आप की खातिर’ शामिल है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Akshaye KhannaAmeesha Patelfilm dhurandharfilm humraaz

Trending news

दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल