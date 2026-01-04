50 साल की हसीना...जिसने आज तक नहीं की 1 भी फिल्म, लेकिन खूबसूरती के आगे फेल हैं श्वेता-मलाइका; पति हैं 1280000000000 का मालिक

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन पर लाखों लोग अपनी जान छिड़कते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही खूबसूरत हसीना के बारे में बता रहे हैं. ये हसीना कोई और नहीं एक मशहूर प्रोड्यूसर की बीवी हैं. जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं. दो बच्चों की मां होने के बावजूद इन्होंने 50 की उम्र में भी खुद को मेनटेन किया हुआ है. इनका दिव्या भारती से भी गहरा कनेक्शन है. 12800 करोड़ की इस मालकिन के बारे में आइए बताते हैं कि कौन हैं ये. अगर आपने अभी तक इस हसीना को नहीं पहचाना तो चलिए हम बताते हैं. ये कोई और नहीं वर्धा खान हैं. जिन्हें कोई वर्धा खान तो कोई वर्धा नाडियाडवाला के नाम से जानता है.

हसीना ने आज तक नहीं की 1 भी फिल्म

वह देश के सबसे रईस प्रोड्यूसर में से एक साजिद नाडियाडवाला की धर्मपत्नी हैं. वैसे तो वर्धा पेशे से एक्ट्रेस नहीं हैं लेकिन पैप्स के कैमरे की शान हैं. अक्सर उन्हें स्पॉट किया जाता है और खूब पसंद किया जाता है.साजिद नाडियाडवाला की पहली पत्नी दिव्या भारती थीं. वहीं एक्ट्रेस जिन्होंने छोटी सी उम्र में बॉलीवुड पर राज किया. सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई... जैसे तमाम सॉन्ग तो शोलाऔर शबनम, दीवाना, दिल का क्या कसूर से लेकर जुड़वा जैसी फिल्मों में उन्होंने खूब नाम कमाया. मगर 5 अप्रैल 1993 में उन्होंने 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दिव्या और साजिद की 1992 में ही शादी हुई थी.

दिव्या भारती की मौत के बाद साजिद नाडियाडवाला की जिंदगी में एक जर्नलिस्ट आईं. जिनका नाम है वर्धा खान नाडियाडवाला. 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए इंटरव्यू में वर्धा ने पति की पहली पत्नी को लेकर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि दिव्या आज भी उनकी जिंदगी व परिवार में हैं. उनकी बातें होती हैं. उनका बर्थडे से लेकर एनिवर्सरी पर वह बातचीत करते हैं. उनके बच्चे उन्हें बड़ी मम्मी कहते हैं.

वर्धा पेशे से पत्रकार हैं. वह मुंबई की ही रहने वाली हैं. जिन्होंने जेवियर से पढ़ाई की. फिर साल 2014 में उन्होंने पति के साथ फिल्मों का कामकाज संभालना शुरू किया. उन्होंने बाघी 4, येक नंबर जैसे प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस भी किया है. वह मुस्लिम परिवार से आती हैं. उनका जन्म 6 जुलाई 1975 में हुआ. उन्होंने 18 नवंबर 2000 को साजिद संग निकाह किया. दोनों के अब दो बेटे हैं सुभान और सुफियान.

पति हैं 1280000000000 का मालिक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्धा खान को लेकर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका भी फिल्मी कनेक्शन रहा है. दरअसल वर्धा के पिता अजीज खान एक एक्टर थे. जबकि मां जोहरा खान होममेकर. उनका एक भाई भी है फैज खान (बच्चन पांडे फिल्म की है) और वह भी एक्टर हैं. वहीं उनकी बहन उरूसा खान भी एक्टिंग कर चुकी हैं.

वर्धा की पहली मुलाकात जब साजिद से हुई थी तब वह 16 साल की थीं. साजिद का तब वह इंटरव्यू लेने पहुंची थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू बताया था कि साजिद ने उन्हें कभी प्रपोज नहीं किया लेकिन उन्होंने किया था. आज के समय में दोनों साथ में खुश हैं और करोड़ों का कामकाज संभाल रहे हैं. साजिद की नेटवर्थ 12800 करोड़ रुपये बताई जाती है.