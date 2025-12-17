बॉलीवुड में फिर पसरा मातम, नहीं रहे 50 साल के फेमस हैंडसम हंक के पिता, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडबॉलीवुड में फिर पसरा मातम, नहीं रहे 50 साल के फेमस हैंडसम हंक के पिता, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Dino Morea Father Passed Away: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर डिनो मोरिया के पिता रॉनी मोरिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. इसकी जानकारी खुद एक्टर डिनो ने एक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर दी. पोस्ट को शेयर करते हुए एक्टर ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 17, 2025, 05:30 PM IST
डिनो मोरिया के पिता का निधन
Dino Morea Father Passed Away: बॉलीवुड फेमस एक्टर डिनो मोरिया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक्टर के पिता रॉनी मोरिया का निधन हो गया है. हाल ही में एक्टर डिनो ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का खुलासा किया. उन्होंने अपने पिता की कुछ अनसीन तस्वीरों को शेयर किया और एक इमोशनल पोस्ट लिखा है. इसके साथ एक्टर ने बताया कि वो उन्हें कितना याद कर रहे हैं. 

एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट 
डिनो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पिता की कुछ अनसीन तस्वीरें और वीडियो शेयर की, जिनके साथ उन्होंने लिखा 'हर दिन जीवन को पूरी तरह जियो, हर दिन हंसों, जो भी करो उसमें जोश रखो, एक्सरसाइज करें, नेचर में समय बिताओ, धूप का आनंद लो, अच्छा खाना खाओ, पहाड़ पर चढ़ो, समुद्र में तैरो, जंगल में ट्रेकिंग करो, मेहनत करो, अच्छे बनो, दयालु बनो, प्यार करो और ये सब केवल अपनी शर्तों पर करो!! यह लिस्ट ऐसे ही चलती रहेगी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'पापा हम आपको बहुत मिस करेंगे'
एक्टर ने पोस्ट में आगे लिखा 'मेरे लिए एक व्यक्ति, जो इन सभी गुणों का प्रतीक है- मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे हीरो, मेरे डैड! जीवन के सबक सिखाने के लिए धन्यवाद पापा. हम सभी आपको बहुत मिस करेंगे. मुझे यकीन है कि आपने कहीं न कहीं पार्टी शुरू कर दी होगी और आपके आस-पास बहुत सारे लोग नाच रहे होंगे और खूब हंस रहे होंगे. जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, खुश रहिए. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं.'

सेलेब्स ने जताया दुख 
बता दें कि एक्टर डिनो मोरिया के पोस्ट शेयर करने के बाद बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सेलेब्स मलाइका अरोड़ा, बिपाशा बसु, संध्या मृदुल, शिबानी दांडेकर अख्तर, विशाल ददलानी, अमृता अरोड़ा, चंकी पांडे और बख्तियार ईरानी जैसे कई सितारों ने उनके पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया. इस दुखद घड़ी में उन्होंने एक्टर को मजबूत रहने के लिए कहा. एक्टर डिनो मोरिया के पिता रॉनी मोरिया इटालियन थे. डिनो ने भारत आने से पहले अपनी लाइफ के पहले 11 साल इटली में बिताए थे. वहीं एक्टर डिनो मोरिया के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो सालों से इंडस्ट्री में काम करने के बाद अचानक फिल्मों से दूर हो गए थे. हाल ही में उन्हें हाउसफुल 5 में देखा गया था. 

