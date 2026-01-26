Advertisement
बॉलीवुड का वो फ्लॉप एक्टर....21 साल में दी सिर्फ 3 हिट फिल्में, फिर भी करोड़ों की है नेटवर्थ, ऐसी रही है करियर जर्नी

बॉलीवुड और मराठी सिनेमा की दुनिया में ऐसे कलाकार कम ही होते हैं, जो अभिनय के अलावा दूसरे क्षेत्रों में कदम रखने का जोखिम उठा पाते हैं. श्रेयस तलपड़े भी ऐसे ही कलाकार हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:25 PM IST
बॉलीवुड और मराठी सिनेमा की दुनिया में ऐसे कलाकार कम ही होते हैं, जो अभिनय के अलावा दूसरे क्षेत्रों में कदम रखने का जोखिम उठा पाते हैं. श्रेयस तलपड़े भी ऐसे ही कलाकार हैं. उन्होंने कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग स्किल के दम पर दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है. 

अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने हमेशा नए प्रयोग किए हैं और अब डिजिटल दुनिया में कदम रखते हुए वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने नए वेंचर 'नाइन रसा' के मालिक हैं. श्रेयस हमेशा नई राह चुनने और खुद को चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं.

एक्टिंग से लेकर ओटीटी तक का सफर

श्रेयस तलपड़े का जन्म 27 जनवरी 1976 को मुंबई में हुआ था. वे मराठी परिवार से हैं और उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही हुई. श्रेयस ने एक्टिंग की दुनिया में कदम सबसे पहले मराठी टीवी शोज के जरिए रखा. साल 1998 में उन्होंने 'वो' टीवी शो किया था, जिसमें वह लीड रोल में नजर आए. उन्होंने कई महत्वपूर्ण रोल निभाए और धीरे-धीरे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में मौका दिलाया.

श्रेयस की बॉलीवुड में पहचान सबसे पहले फिल्म 'इकबाल' से बनी. इस फिल्म में उन्होंने एक दिव्यांग क्रिकेटर का किरदार निभाया और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली. फिल्म में श्रेयस की एक्टिंग को खूब सराहा गया. इसके बाद, उन्होंने 'ओम शांति ओम', 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी, 'हाउसफुल 2' और 'पेइंग गेस्ट' समेत कई हिट फिल्मों में काम किया. उनकी कॉमिक टाइमिंग और किरदारों के लिए फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं.

श्रेयस तलपड़े की निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प है. उन्होंने कॉलेज में ही अपने जीवनसाथी दीप्ति को देखा और सिर्फ चार दिन के अंदर उन्हें प्रपोज कर दिया. साल 2004 में दोनों ने शादी की और 2018 में सरोगेसी के माध्यम से बेटी आदिरा का स्वागत किया.

नए प्रयोगों से गढ़ी अपनी अलग पहचान

श्रेयस ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'इकबाल' से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था. उन्होंने बताया कि शूटिंग शुरू होने से तीन दिन पहले उन्होंने शादी के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन फिल्म के निर्देशक नागेश कुकनूर ने मना कर दिया और शादी कैंसिल करने को कहा.

दरअसल, फिल्म में श्रेयस ने एक टीनएजर का किरदार निभाया था. ऐसे में उनकी शादी होना फिल्म से दर्शकों का ध्यान खींचेगा. इसी डर के कारण निर्देशक ने उन्हें शादी कैंसिल करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में जब श्रेयस ने उन्हें समझाया कि शादी के कार्ड बंट चुके हैं और वह इस शादी को गुप्त रखेंगे तो निर्देशक ने उन्हें छुट्टी दे दी.

श्रेयस ने हमेशा अपने काम के दम पर आगे बढ़ने में विश्वास रखा. उन्होंने डिजिटल दुनिया की तरफ भी कदम बढ़ाया और साल 2021 में अपना ओटीटी वेंचर 'नाइन रसा' लॉन्च किया. वह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नए प्लेटफॉर्म और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने करियर को और आगे ले जाना चाहते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस तलपड़े की कुल संपत्ति करीब 40 करोड़ रुपये है. उनके पास कई लग्जरी कारें हैं और वो एक फिल्म के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये फीस लेते हैं.

 

