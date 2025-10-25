Advertisement
trendingNow12975368
Hindi Newsबॉलीवुड

'फॉलोअर्स नहीं होंगे तो....' काम न मिलने पर 50 साल की हसीना का छलका दर्द, कहा- 'एक्टिंग स्किल से क्या होगा? जाओ...'

Sandhya Mridul Video On Bollywood: बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने अपने काम से एक खास पहचान बनाई है. हाल ही में इंडस्ट्री की एक हसीना ने बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए है. उन्होंने बताया कि टैलेंट होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 25, 2025, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस संध्या मृदुल
एक्ट्रेस संध्या मृदुल

Sandhya Mridul Video On Bollywood: 'हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड' जैसी फिल्मों में नजर आने वाली अदाकारा संध्या मृदुल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई है. हाल ही में संध्या ने इंडस्ट्री के कड़वे सच को उजागर किया है. टैलेंट से भरपुर इस हसीना को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया है, जिसके पीछे की वजह उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई है. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर अपना द4द बयां किया है और इंडस्ट्री के काले सच को उजागर किया है. 

वीडियो में छलका एक्ट्रेस का दर्द
संध्या मृदुल ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कंफ्यूजन भरी स्थिति को खुलकर बताया है. एक्ट्रेस ने कहा कि 'एक नया सिचुएशन है भाई कि अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा. अगर काम नहीं मिलेगा, तो आदमी फेमस कैसे होगा? अगर फेमस ही नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो फेमस कैसे होगा और काम कैसे मिलेगा. आप समझ रहे हैं ना सब. बड़ी असमंजस वाली बात है ये'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'काम इसलिए खो दिया क्योंकि कम थे फॉलोअर्स'
एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने फैंस को बताया कि जो काम उनके पास पहले से था, वह भी उन्होंने केवल इसलिए खो दिया, क्योंकि उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स काफी कम थे. इस दौरान एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके मैनेजर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाने की दो वजहें बताई. पहली वजह ये थी कि उनके फॉलोअर्स कम थे और दूसरी वजह ये बताई कि उनका लुक अमीरों वाला है. इस पर हसीना का दर्द छलक उठा. 

Add Zee News as a Preferred Source

हसीना ने बताया कि 'भाई मेरा लुक अमीरों वाला है, मैं नहीं... क्योंकि काम नहीं दोगे तो फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे और पैसा नहीं मिलेगा... तो मेरा लुक ही अमीर रहेगा, फिर मैं नहीं. प्लीज मदद करो.' इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा कि 'एक्टिंग स्किल से क्या होगा? जाओ फॉलोअर्स लेकर आओ.' एक्ट्रेस का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Sandhya Mridul

Trending news

भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!