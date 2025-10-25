'फॉलोअर्स नहीं होंगे तो....' काम न मिलने पर 50 साल की हसीना का छलका दर्द, कहा- 'एक्टिंग स्किल से क्या होगा? जाओ...'

Sandhya Mridul Video On Bollywood: बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने अपने काम से एक खास पहचान बनाई है. हाल ही में इंडस्ट्री की एक हसीना ने बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए है. उन्होंने बताया कि टैलेंट होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है.
Sandhya Mridul Video On Bollywood: 'हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड' जैसी फिल्मों में नजर आने वाली अदाकारा संध्या मृदुल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई है. हाल ही में संध्या ने इंडस्ट्री के कड़वे सच को उजागर किया है. टैलेंट से भरपुर इस हसीना को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया है, जिसके पीछे की वजह उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई है. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर अपना द4द बयां किया है और इंडस्ट्री के काले सच को उजागर किया है.
वीडियो में छलका एक्ट्रेस का दर्द
संध्या मृदुल ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कंफ्यूजन भरी स्थिति को खुलकर बताया है. एक्ट्रेस ने कहा कि 'एक नया सिचुएशन है भाई कि अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा. अगर काम नहीं मिलेगा, तो आदमी फेमस कैसे होगा? अगर फेमस ही नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो फेमस कैसे होगा और काम कैसे मिलेगा. आप समझ रहे हैं ना सब. बड़ी असमंजस वाली बात है ये'
'काम इसलिए खो दिया क्योंकि कम थे फॉलोअर्स'
एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने फैंस को बताया कि जो काम उनके पास पहले से था, वह भी उन्होंने केवल इसलिए खो दिया, क्योंकि उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स काफी कम थे. इस दौरान एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके मैनेजर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाने की दो वजहें बताई. पहली वजह ये थी कि उनके फॉलोअर्स कम थे और दूसरी वजह ये बताई कि उनका लुक अमीरों वाला है. इस पर हसीना का दर्द छलक उठा.
हसीना ने बताया कि 'भाई मेरा लुक अमीरों वाला है, मैं नहीं... क्योंकि काम नहीं दोगे तो फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे और पैसा नहीं मिलेगा... तो मेरा लुक ही अमीर रहेगा, फिर मैं नहीं. प्लीज मदद करो.' इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा कि 'एक्टिंग स्किल से क्या होगा? जाओ फॉलोअर्स लेकर आओ.' एक्ट्रेस का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
