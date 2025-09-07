पंजाब में बाढ़ ने मचाई तबाही, पंजाबी सितारे हुए एकजुट, अब 50 साल के इस फेमस एक्टर ने बढ़ाया मदद का हाथ

Punjabi Actor Binnu Dhillon: पंजाब इन दिनों काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. पंजाबवासियों की मदद के लिए पंजाबी इंडस्ट्री एकजुट हो गई है और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं. पंजाबी इंडस्ट्री और एनजीओ मिलकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं.
Punjabi Actor Binnu Dhillon: पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. वहां के जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसने 1,400 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है और वहां लाखों लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं. बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं. एक्टर बिन्नू ढिल्लों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी है. साथ ही उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी पंजाबी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है.
पीड़ित परिवारों से एक्टर ने की मुलाकात
राज्यभर में बचाव अभियान जारी है. बाढ़ ने पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर, मोगा, संगरूर, बरनाला, पटियाला और मोहाली जिलों में काफी नुकसान पहुंचाया है. भारी बारिश के बीच रावी, व्यास और सतलुज जैसी नदियों के ऊपर बने बांधों से पानी छोड़े जाने के साथ-साथ नालों के उफान के कारण बाढ़ आई है. जिले गुरदासपुर के अंदर बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है. बाढ़ पीड़ितों की हर कोई अपने-अपने तरीके से मदद कर रहा है. इसी बीच रविवार को अभिनेता बिन्नू ढिल्लों गुरदासपुर के गांव चिट्टी में पहुंचे. अभिनेता ने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री दी.
'इस मुश्किल घड़ी में....'
अभिनेता बिन्नू ढिल्लों ने मीडिया से बात करते हुए कहा 'इस मुश्किल घड़ी में हर किसी को एक-दूसरे का साथ देना चाहिए. पंजाब जिस संकट से जूझ रहा है उसमें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, एनजीओ, सरकार और सभी लोग मदद के लिए आगे आए हैं. उनका दिल से धन्यवाद, यही असली पंजाब है जो मुसीबत की घड़ी में साथ खड़ा रहता है. मेरा भाई जो कनाडा में है, उसने मुझे बताया कि बाढ़ जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां आएंगी, तब हमें और लोगों का ख्याल रखना होगा. इसलिए हम बाद में भी आएंगे. यह मायने नहीं रखता कि आप कितना सामान ला रहे हैं, मायने रखता है कि आपकी सोच क्या है. पंजाब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए. भगवान हमारे साथ है, सब जगह से राहत सामग्री आ रही है, हम जल्द ही फिर से उठ खड़े होंगे.'
