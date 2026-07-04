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20 करोड़ की धमकी, पाकिस्तानी लिंक और बड़ा ट्विस्ट... रोहित शेट्टी फिरौती केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खोज निकाला चौंकाने वाला राज

Rohit Shetty Extortion Case Update: रोहित शेट्टी को मिली 20 करोड़ रुपये की धमकी के मामले में जांच अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है. मुंबई क्राइम ब्रांच को ऐसा सुराग मिला है, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है. शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और अब पुलिस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. आखिर इस धमकी के पीछे कौन है और क्या है ये पूरा मामला?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:53 AM IST
20 करोड़ की धमकी, पाकिस्तानी लिंक और बड़ा ट्विस्ट... रोहित शेट्टी फिरौती केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खोज निकाला चौंकाने वाला राज
Image Credit: Rohit Shetty Extortion Case UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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