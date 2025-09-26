Advertisement
'शिल्पा शेट्टी को नहीं मिले राज कुंद्रा से 15 करोड़ रु!' एक्ट्रेस के वकील बदनाम करने का लगाया आरोप, धोखाधड़ी मामले की जांच जारी

Shilpa Shetty Legal Statement: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा धोखाधड़ी के आरोप में घिरे हुए हैं. खबरों के मुताबिक, राज कुंद्री ने धोखाधड़ी से जुड़े 60 करोड़ रुपये में से 15 करोड़ रुपये शिल्पा शेट्टी की कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे. इस मामले पर अब शिल्पा शेट्टी के वकील ने ऐसा दावा कर रही रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है.
 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 26, 2025, 06:35 PM IST
शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा
शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा

Shilpa Shetty Legal Statement: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. कई रिपोर्ट्स सामने आईं, जिसमें दावा किया गया था कि राज कुंद्रा ने कथित तौर पर शिल्पा शेट्टी की कंपनी में करीब 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. इस खबरों के बीच, शिल्पा शेट्टी के वकील ने एक बयान जारी करके इन सभी आरोपों को फर्जी बताया है. शिल्पा शेट्टी की कानूनी टीम ने एक बयान में कहा कि ये सभी रिपोर्ट एक्ट्रेस की इमेज को खराब करने के लिए फैलाई गई हैं.

शिल्पा शेट्टी को नहीं मिले थे 15 करोड़ रुपये!
शिल्पा के वकील ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए इन सभी खबरों को 'बिलकुल झूठा, बेबुनियाद और शरारतपूर्ण' बताया है. वकीलों के अनुसार, इस तरह की झूठी खबरें एक सोची-समझी रणनीति के तहत उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं. शिल्पा की ओर से कहा गया है कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस अपमानजनक और झूठे मीडिया अभियान के खिलाफ राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है. बयान में यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे फर्जी खबरें छापने वाले मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी करेंगे. लेकिन, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही झूठी खबरों से उनकी मुवक्किल की छवि को गहरा नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कानूनी संरक्षण लेना अब जरूरी हो गया है.

बयान में साफ कहा गया कि 'मेरी मुवक्किल को कभी भी ऐसी कोई राशि नहीं मिली. इस समय हम इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि मामला न्यायालय में है. हम कानून के तहत अपनी मुवक्किल के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और झूठ फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. हमने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और अपनी पूरी क्षमता से हमेशा सहयोग करते रहेंगे.'

क्या है राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का मामला  
इस पूरे विवाद की जड़ ₹60.4 करोड़ की एक कथित धोखाधड़ी है. जिसका संबंध एक बिजनेस सौदे से है. शिकायतकर्ता दीपक कोठारी जो लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज के निदेशक हैं, उन्होंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी समेत कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. यह सौदा बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अब-बंधन हो चुकी होम शॉपिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसके निर्देशक राज और शिल्पा दोनों थे.

इस मामले में 15 सितंबर को राज कुंद्रा से EOW ने पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. इसके अलावा, राज के बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य वित्तीय लेनदेन भी अब जांच के घेरे में हैं. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज कुंद्रा ने दावा किया है कि उन्होंने इस पैसे का कुछ हिस्सा बॉलीवुड हस्तियों जैसे कि बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और निर्माता एकता कपूर को प्रोफेशनल फीस के रूप में भुगतान किया था.

;