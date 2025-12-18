शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स का छापा, रिकॉर्ड्स खंगाल रही टीम

IT Raid On Shilpa Shetty House: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है. आयकर विभाग की टीम ने उनके घर पर बास्टियन होटल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला-
IT Raid On Shilpa Shetty House: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच मुंबई में शिल्पा शेट्टी के घर पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है. यह कार्रवाई उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट से संबंधित वित्तीय लेन-देन और कथित टैक्स अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की अलग-अलग टीमें सुबह से ही शिल्पा शेट्टी के घर और उनके जुड़े ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रही हैं.
आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे जांच
शिल्पा शेट्टी की तलाशी वाली जगहों में कंपनी के आउटलेट और उसके प्रमोटरों के घर शामिल हैं. आयकर विभाग के अधिकारी इन हाई-प्रोफाइल जगहों के कामकाज और उनके मैनेजमेंट की जांच कर रहे हैं और उनके होटल बैस्टियन गार्डन सिटी से जुड़े मामले में जांच आगे बढ़ रही है. जल्दी ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है. इससे पहले एक्ट्रेस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़ी इसी जांच के तहत बेंगलुरु में भी तलाशी ली गई थी.
कई जगहों पर चल रही तलाशी
मिली जानकारी के मुताबिक, बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी जो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और गोवा में बैस्टियन नाम से क्लब और रेस्टोरेंट चलाती है, इस जांच के दायरे में है. अब तक मुंबई, पुणे और बेंगलुरु से सर्च की पुष्टि हो चुकी है. इसके अलावा प्रमोटर्स के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है. आयकर विभाग वित्तीय लेन-देन, निवेश और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है. फिलहाल शिल्पा शेट्टी या राज कुंद्रा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले 17 दिसंबर बुधवार को इनकम टैक्स की टीम ने मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिल्पा के बैस्टियन रेस्टोरेंट पर छापेमार की थी. जानकारी के लिए बता दें कि बैस्टियन रेस्टोरेंट के मालिक शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा हैं. शिल्पा इस रेस्टोरेंट की 50% हिस्सेदार हैं.
