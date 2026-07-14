'कपिल शर्मा शो 70% होता है स्क्रिप्टेड', कीकू शारदा ने किए TGIKS के खुलासे; कहा-गेस्ट को नहीं बताते जोक्स

कीकू शारदा इंडिया के टॉप कॉमेडियन्स में शुमार किए जाते हैं. उनकी कॉमिक टाइमिंग और मजाकिया अंदाज को काफी पसंद किया जाता है. वह हाल ही में ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आए. अब कॉमेडियन कीकू शारदा ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
उन्होंने बताया कि शो में आने वाले सेलिब्रिटी मेहमानों को पहले से जोक्स, पंचलाइन या किरदारों की जानकारी नहीं दी जाती. कंटेंट क्रिएटर प्रखर गुप्ता को दिए इंटरव्यू में कीकू शारदा ने बताया कि शो में आने वाले गेस्ट को पहले से जोक्स या पंचलाइन नहीं बताई जाती. अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके ऑरिजनल रिएक्शन नहीं निकल पाएंगे.
उन्होंने कहा, 'हमें असली रिएक्शन चाहिए. हम नहीं चाहते कि मेहमानों को पंचलाइन, जोक्स या किरदारों के बारे में पहले से पता हो.' शो के क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताते हुए किकू ने कहा कि हम चाहते हैं कि वे उन किरदारों को पहली बार स्टेज पर अनुभव करें, क्योंकि तभी हमें सबसे असली रिएक्शन मिलते हैं. इसलिए, अब सब कुछ बस कंफर्ट से होता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि एक स्क्रिप्ट होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान बातचीत के हिसाब से एडजस्ट करती है. इसमें स्क्रिप्ट राइटर हस्तक्षेप नहीं करते हैं.
उन्होंने आगे कहा, 'मैं कहूंगा कि यह लगभग 70-30 का रेशियो है. लगभग 70 प्रतिशत स्क्रिप्ट के अनुसार होता है, जबकि 30 प्रतिशत पूरी तरह से अचानक या सिचुएशन के हिसाब से होता है.' कीकू ने बताया कि कपिल शर्मा मौके पर ही चीजों को संभालने में माहिर हैं. जब कोई मज़ाक काम नहीं करता तो क्या होता है और शो को की डायरेक्शन बदल जाती है, तो कपिल उसे ट्रैक पर लाते हैं.
सलमान खान के साथ परफॉर्म करने के अपने अनुभव को याद करते हुए किकू ने कहा कि एक्टर के रिएक्शन का अंदाजा लगाना अक्सर मुश्किल होता है. खासकर सलमान खान के मामले में आप कभी नहीं जानते कि उन्हें किस बात पर हंसी आ जाएगी. कभी-कभी आपने कोई लाइन यह सोचकर प्लान की होती है कि यह बहुत मज़ेदार होगी और वह शायद ही कोई रिएक्शन देते हैं. फिर बीच में कोई कुछ बिल्कुल आलग कह देते हैं और वही बात उन्हें हंसा देती है. एक बार जब वह हंसना शुरू करते हैं, तो बस रुक नहीं पाते. उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह पूरी तरह से हंसी में खो जाते हैं.