बॉलीवुड की वो कल्ट फिल्म, डायलॉग आज भी लोगों को याद, अभिषेक बच्चन ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'आज तक नहीं देखी...'
बॉलीवुड की वो कल्ट फिल्म, डायलॉग आज भी लोगों को याद, अभिषेक बच्चन ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'आज तक नहीं देखी...'

Sholay: शोले बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ उतनी सफलता हासिल नहीं की लेकिन इस फिल्म के प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद फिल्म सुर्खियों में आई और फिर क्या था फिल्म के सारे किरदार, इसके संवाद सब जीवंत हो उठे. शुक्रवार को इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 50 साल हो जाएंगे.

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 14, 2025, 09:54 PM IST
Sholay: शोले बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ उतनी सफलता हासिल नहीं की लेकिन इस फिल्म के प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद फिल्म सुर्खियों में आई और फिर क्या था फिल्म के सारे किरदार, इसके संवाद सब जीवंत हो उठे. शुक्रवार को इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 50 साल हो जाएंगे. इसकी 50वीं वर्षगांठ पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस बॉलीवुड क्लासिक को 4के गुणवत्ता में रिस्टोर किया है.

'शोले' के 50 साल पूरे 
फिल्म को रिलीज हुए भले ही 50 साल हो गए हों, लेकिन अभी तक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने इसे बड़े पर्दे पर नहीं देखा है. उन्होंने इसे सिर्फ टीवी पर ही देखा है. उनकी ख्वाहिश है कि वे इसे बड़े पर्दे पर देख सकें. इस बारे में बात करते हुए अभिषेक बच्चन ने कहा, मेरी सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि मैंने शोले को 70 एमएम पर्दे पर कभी नहीं देखा है. इसलिए मैं अपने दोस्त रोहन को कहता रहता हूं कि इसे एक बार डिजिटली रीमास्टर करके बड़े पर्दे पर देखूं, ये मेरा सपना है. मुझे उम्मीद है कि री-रिलीज के बाद मैं ऐसा कर पाऊंगा और इसकी भव्यता को बड़े पर्दे पर महसूस कर पाऊंगा. मैंने बस इसे टीवी पर ही देखा है.

fallback

इसी तरह फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शोले अक्सर टीवी पर आती रहती है पर वो इसे कभी नहीं देखते. लेकिन, इस बार इसकी 50वीं वर्षगांठ पर वह इसे जरूर देखेंगे. शोले के फिर से रिलीज होने वाले वर्जन का प्रीमियर उत्तरी अमेरिका में 6 सितंबर को 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा. एक गाला इवेंट में 1800 सीट वाले थॉमसन हॉल में इसका प्रीमियर होगा. इस जानकारी को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया गया था.

रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अमजद खान, हेमा मालिनी, जया बच्चन, और संजीव कुमार जैसे सितारे हैं. इसकी कहानी सलीम-जावेद की मशहूर जोड़ी ने लिखी थी. इसके डायलॉग आज भी लोगों की जुबां पर हैं. (एजेंसी)

