वो ऑस्कर के हकदार...; 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के काम की मुरीद हुईं फराह खान; रहमान डकैत बनकर छाए एक्टर

5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' की हर तरफ तारीफ हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही इसका हर किरदार फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहा है. इस मल्टीस्टारर फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार की हो रही है. अपने किरदार में जान डालने के लिए एक्टर ने एक्सप्रेशन से लेकर शानदार डायलॉग डिलीवरी की है. फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान भी अभिनेता की एक्टिंग देखकर हैरान हैं.
फराह खान ने की 'ऑस्कर' की बात
फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान ने अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ की है और उन्हें ऑस्कर से सम्मानित करने की बात कही है. फराह खान ने इंस्टास्टोरी पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें एक तरफ अक्षय खन्ना रहमान डकैत बने दिख रहे हैं और दूसरी तरफ अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी करते दिख रहे हैं. यह सीन फिल्म 'तीस मार खान' का है. वीडियो को पोस्ट कर फराह खान ने लिखा, "अक्षय खन्ना, आप सच में ऑस्कर डिजर्व करते हैं."
सोशल मीडिया पर भी अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. उनके आंखों के एक्सप्रेशन बेचैनी पैदा करते हैं और हत्या के जिस सीन को उन्होंने किया है, उससे सिहरन पैदा होती है. अभिनेता ने किरदार में इतनी नेगेटिव ऊर्जा डाल दी कि मानो रहमान डकैत दहशत लेकर दोबारा पैदा हो गया हो.
'धुरंधर'में छाए अक्षय खन्ना
दर्शकों को उनका किरदार इसलिए भी पसंद आया क्योंकि उन्हें अभी तक कॉमेडी के हल्के-फुल्के अंदाज में फिल्मों में देखा गया था, लेकिन फिल्म 'धुरंधर' में उनका नया ही रूप देखने को मिला है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है.
फिल्म में उनके किरदार को दमदार बनाने के लिए एक अरबी गाना भी फिल्माया गया, जिसमें वे आंखों में दहशत लिए मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं. इस गाने की तुलना एनिमल के 'जमाल कुडू' सॉन्ग से की जा रही है. इन दोनों ही गानों ने विलेन की एंट्री को धांसू बनाया है.
