Advertisement
trendingNow13033764
Hindi Newsबॉलीवुड

वो ऑस्कर के हकदार...; 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के काम की मुरीद हुईं फराह खान; रहमान डकैत बनकर छाए एक्टर

फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान ने अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ की है और उन्हें ऑस्कर से सम्मानित करने की बात कही है. फराह खान ने इंस्टास्टोरी पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें एक तरफ अक्षय खन्ना रहमान डकैत बने दिख रहे हैं और दूसरी तरफ अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी करते दिख रहे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो ऑस्कर के हकदार...; 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के काम की मुरीद हुईं फराह खान; रहमान डकैत बनकर छाए एक्टर

5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' की हर तरफ तारीफ हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही इसका हर किरदार फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहा है.  इस मल्टीस्टारर फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार की हो रही है. अपने किरदार में जान डालने के लिए एक्टर ने एक्सप्रेशन से लेकर शानदार डायलॉग डिलीवरी की है. फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान भी अभिनेता की एक्टिंग देखकर हैरान हैं.

फराह खान ने की 'ऑस्कर' की बात

फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान ने अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ की है और उन्हें ऑस्कर से सम्मानित करने की बात कही है. फराह खान ने इंस्टास्टोरी पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें एक तरफ अक्षय खन्ना रहमान डकैत बने दिख रहे हैं और दूसरी तरफ अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी करते दिख रहे हैं. यह सीन फिल्म 'तीस मार खान' का है. वीडियो को पोस्ट कर फराह खान ने लिखा, "अक्षय खन्ना, आप सच में ऑस्कर डिजर्व करते हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर भी अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. उनके आंखों के एक्सप्रेशन बेचैनी पैदा करते हैं और हत्या के जिस सीन को उन्होंने किया है, उससे सिहरन पैदा होती है. अभिनेता ने किरदार में इतनी नेगेटिव ऊर्जा डाल दी कि मानो रहमान डकैत दहशत लेकर दोबारा पैदा हो गया हो. 

'धुरंधर'में छाए अक्षय खन्ना

दर्शकों को उनका किरदार इसलिए भी पसंद आया क्योंकि उन्हें अभी तक कॉमेडी के हल्के-फुल्के अंदाज में फिल्मों में देखा गया था, लेकिन फिल्म 'धुरंधर' में उनका नया ही रूप देखने को मिला है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है.

फिल्म में उनके किरदार को दमदार बनाने के लिए एक अरबी गाना भी फिल्माया गया, जिसमें वे आंखों में दहशत लिए मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं. इस गाने की तुलना एनिमल के 'जमाल कुडू' सॉन्ग से की जा रही है. इन दोनों ही गानों ने विलेन की एंट्री को धांसू बनाया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Akshay Khanna

Trending news

पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन