50 साल के इस टॉप एक्टर की 'रामायण' में एंट्री, निभाएगा अहम रोल, पहचाना क्या?
Advertisement
trendingNow12888316
Hindi Newsबॉलीवुड

50 साल के इस टॉप एक्टर की 'रामायण' में एंट्री, निभाएगा अहम रोल, पहचाना क्या?

Ramayana Film लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म में रणबीर कपूर राम का रोल निभाएंगे तो वहीं सीता का रोल साईं पल्लवी प्ले करेंगी. इस फिल्म में अब एक और सितारे की एंट्री हो गई है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है ये सितारा?
कौन है ये सितारा?

Ranbir Kapoor Ramayana: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की स्टारकास्ट की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है.सनी देओल और यश के बाद अब इस फिल्म में सुग्रीव का रोल एक ऐसा सितारा निभाएगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. ये वो एक्टर है जो हर दूसरी फिल्म और सीरीज में नजर आ जाता है. 

सुग्रीव बनेंगे अमित सियाल
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सितारा कोई और नहीं बल्कि अमित सियाल हैं. इन्हें फिल्म में सुग्रीव के रोल के  लिए मेकर्स ने साइन कर लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो अमित ने फिल्म का कुछ हिस्सा शूट कर लिया है और वो माइथोलॉजिकल किरदार सुग्रीव बने हैं. कहा जा रहा है की नितेश तिवारी अमित के लुक और अपीरियंस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस बारे में जब अमित से पूछा गया तो कोई भी कमेंट नहीं किया. 

मेगा बजट फिल्म 'रामायण'

नितेश तिवारी की 'रामायण' फिल्म मेगा बजट मूवी है. इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ के एक से बढ़कर एक धांसू सितारों को कास्ट किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीबन 4000 करोड़ से पार है. ऐसे में इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है.इस फिल्म को भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म कहा जा रहा है. ये फिल्म दो भाग में आएगी पहली भाग साल 2026 में तो वहीं दूसरा भाग साल 2027 में आएगा. फिल्म में रणबीर कपूर और साईं पल्लवी के अलावा यश रावण का रोल, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे. इसके अलावा इसमें लारा दत्ता, विक्रांत मैसी और अरुण गोविल भी हैं.

2 घंटे 48 मिनट में खेला ऐसा खेल, 96 घंटो में खूंखार बन गई ये फिल्म, 74 साल का हीरो बना रिकॉर्ड ब्रेकर, कर दिया सबको भस्म

इन फिल्मों और शोज में दिखे

अमित आखिरी बार 'रेड 2' में नजर आए थे. जिसमें उन्होंने लल्लन सुधीर का रोल प्ले किया था.इसके अलावा 'केसरी चैप्टर 2', 'तिकड़म', 'कला', 'महारानी सीरीज', 'इंस्पेक्टर अविनाश' में नजर आए थे. अमित सियाल उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं. ये पंजाबी परिवार से आते हैं. 2002 में दिल्ली आ गए और उसके बाद 2004 में बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Ramayana FilmAmit Sial

Trending news

चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
ISRO
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
;