50 साल के इस टॉप एक्टर की 'रामायण' में एंट्री, निभाएगा अहम रोल, पहचाना क्या?

Ranbir Kapoor Ramayana: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की स्टारकास्ट की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है.सनी देओल और यश के बाद अब इस फिल्म में सुग्रीव का रोल एक ऐसा सितारा निभाएगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. ये वो एक्टर है जो हर दूसरी फिल्म और सीरीज में नजर आ जाता है.

सुग्रीव बनेंगे अमित सियाल

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सितारा कोई और नहीं बल्कि अमित सियाल हैं. इन्हें फिल्म में सुग्रीव के रोल के लिए मेकर्स ने साइन कर लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो अमित ने फिल्म का कुछ हिस्सा शूट कर लिया है और वो माइथोलॉजिकल किरदार सुग्रीव बने हैं. कहा जा रहा है की नितेश तिवारी अमित के लुक और अपीरियंस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस बारे में जब अमित से पूछा गया तो कोई भी कमेंट नहीं किया.

मेगा बजट फिल्म 'रामायण'

नितेश तिवारी की 'रामायण' फिल्म मेगा बजट मूवी है. इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ के एक से बढ़कर एक धांसू सितारों को कास्ट किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीबन 4000 करोड़ से पार है. ऐसे में इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है.इस फिल्म को भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म कहा जा रहा है. ये फिल्म दो भाग में आएगी पहली भाग साल 2026 में तो वहीं दूसरा भाग साल 2027 में आएगा. फिल्म में रणबीर कपूर और साईं पल्लवी के अलावा यश रावण का रोल, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे. इसके अलावा इसमें लारा दत्ता, विक्रांत मैसी और अरुण गोविल भी हैं.

2 घंटे 48 मिनट में खेला ऐसा खेल, 96 घंटो में खूंखार बन गई ये फिल्म, 74 साल का हीरो बना रिकॉर्ड ब्रेकर, कर दिया सबको भस्म

इन फिल्मों और शोज में दिखे

अमित आखिरी बार 'रेड 2' में नजर आए थे. जिसमें उन्होंने लल्लन सुधीर का रोल प्ले किया था.इसके अलावा 'केसरी चैप्टर 2', 'तिकड़म', 'कला', 'महारानी सीरीज', 'इंस्पेक्टर अविनाश' में नजर आए थे. अमित सियाल उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं. ये पंजाबी परिवार से आते हैं. 2002 में दिल्ली आ गए और उसके बाद 2004 में बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए.