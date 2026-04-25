'काश मैं मना नहीं करती...,' अमीषा पटेल ने ठुकराई थी सलमान खान की ये सुपरहिट फिल्म, अब सालों बाद हुआ पछतावा; बताया क्यों छोड़ी थी मूवी?

साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और पहली ही फिल्म से अमीषा को देशभर में पहचान मिल गई. अमीषा की खूबसूरती पर हर कोई उस समय फिदा हो गया था.
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2000 में एक एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया जिनकी खूबसूरती के सभी दीवाने रहे हैं. इस एक्ट्रेस की पहली, दूसरी और तीसरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अमीषा पटेल को सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' भी ऑफर हुई थी. एक्टर उनके साथ ये फिल्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. अब इतने सैलून बाद अमीषा ने इस बारे में बात की है. सालों बाद उन्हें ये फिल्म ठुकराने का पछतावा हुआ है.
दरअसल, हाल ही में एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर करियर में आए उतार-चढ़ाव और अनिल शर्मा के साथ क्रिएटिव डिफ्रेंसेस पर बात की. इसी बीच उनसे सलमान खान की हिट फिल्म 'तेरे नाम' को ठुकराने को लेकर भी सवाल किया गया था तो अभिनेत्री ने इस पर पछतावा जाहिर किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'काश मैं मना नहीं करती. उस समय जब सलमान ने मुझे ये फिल्म ऑफर की थी. सिर्फ गाने बन चुके थे और ये फिल्म का आइडिया और कहानी थी.'
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'उन्होंने मुझे नैरेट किया, गाने भी सुनाए. तब तक ना तो डेट्स फिक्स थी और ना ही ये तय था कि कौन डायरेक्ट करेगा. सब कुछ हवा में था. सलमान खान इसके लिए काफी एक्साइटेड थे. जब चीजें फाइनल हुईं और सतीश कौशिक ऑनबोर्ड हुए. सब कुछ हुआ और तब तक मैं किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गई थी. सतीश कौशिक से पहले कई लोगों के नाम सामने आए थे कि ये डायरेक्ट करेंगे वो करेंगे. कुछ सेट नहीं था.'
अमीषा पटेल कहती हैं, 'एक एक्टर के तौर पर मैं दूसरे और प्रोजेक्ट्स से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती थी. कई प्रोजेक्ट्स थे जिसके लिए मैं डेट्स दे चुकी थी. अगर सलमान खान मेरे पास सेट डेट, डायरेक्टर और रेडी टू रोल के लिए आते तो मैं इसे जरूर करती और मैं तेरे नाम जैसी फिल्म मना नहीं करती. ये एक बेहतरीन फिल्म थी. मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी. गाने बेहद पसंद थे और सच में ये मेरा लॉस था. बस डेट्स की वजह से नहीं कर पाई.'
बहरहाल, अगर सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका बजट 10 करोड़ था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 19.4 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 4.96 करोड़ रहा था.
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