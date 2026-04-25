Advertisement
trendingNow13192816
Hindi Newsबॉलीवुडकाश मैं मना नहीं करती..., अमीषा पटेल ने ठुकराई थी सलमान खान की ये सुपरहिट फिल्म, अब सालों बाद हुआ पछतावा; बताया क्यों छोड़ी थी मूवी?

'काश मैं मना नहीं करती...,' अमीषा पटेल ने ठुकराई थी सलमान खान की ये सुपरहिट फिल्म, अब सालों बाद हुआ पछतावा; बताया क्यों छोड़ी थी मूवी?

साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और पहली ही फिल्म से अमीषा को देशभर में पहचान मिल गई. अमीषा की खूबसूरती पर हर कोई उस समय फिदा हो गया था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'काश मैं मना नहीं करती...,' अमीषा पटेल ने ठुकराई थी सलमान खान की ये सुपरहिट फिल्म, अब सालों बाद हुआ पछतावा; बताया क्यों छोड़ी थी मूवी?

2000 में एक एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया जिनकी खूबसूरती के सभी दीवाने रहे हैं. इस एक्ट्रेस की पहली, दूसरी और तीसरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अमीषा पटेल को सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' भी ऑफर हुई थी. एक्टर उनके साथ ये फिल्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. अब इतने सैलून बाद अमीषा ने इस बारे में बात की है. सालों बाद उन्हें ये फिल्म ठुकराने का पछतावा हुआ है.

अमीषा पटेल  को 'तेरे नाम' हुई थी ऑफर 

दरअसल, हाल ही में एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर करियर में आए उतार-चढ़ाव और अनिल शर्मा के साथ क्रिएटिव डिफ्रेंसेस पर बात की. इसी बीच उनसे सलमान खान की हिट फिल्म 'तेरे नाम' को ठुकराने को लेकर भी सवाल किया गया था तो अभिनेत्री ने इस पर पछतावा जाहिर किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'काश मैं मना नहीं करती. उस समय जब सलमान ने मुझे ये फिल्म ऑफर की थी. सिर्फ गाने बन चुके थे और ये फिल्म का आइडिया और कहानी थी.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'उन्होंने मुझे नैरेट किया, गाने भी सुनाए. तब तक ना तो डेट्स फिक्स थी और ना ही ये तय था कि कौन डायरेक्ट करेगा. सब कुछ हवा में था. सलमान खान इसके लिए काफी एक्साइटेड थे. जब चीजें फाइनल हुईं और सतीश कौशिक ऑनबोर्ड हुए. सब कुछ हुआ और तब तक मैं किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गई थी. सतीश कौशिक से पहले कई लोगों के नाम सामने आए थे कि ये डायरेक्ट करेंगे वो करेंगे. कुछ सेट नहीं था.'

Add Zee News as a Preferred Source

अमीषा पटेल कहती हैं, 'एक एक्टर के तौर पर मैं दूसरे और प्रोजेक्ट्स से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती थी. कई प्रोजेक्ट्स थे जिसके लिए मैं डेट्स दे चुकी थी. अगर सलमान खान मेरे पास सेट डेट, डायरेक्टर और रेडी टू रोल के लिए आते तो मैं इसे जरूर करती और मैं तेरे नाम जैसी फिल्म मना नहीं करती. ये एक बेहतरीन फिल्म थी. मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी. गाने बेहद पसंद थे और सच में ये मेरा लॉस था. बस डेट्स की वजह से नहीं कर पाई.'  

'तेरे नाम' का बॉक्स ऑफिस

बहरहाल, अगर सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका बजट 10 करोड़ था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 19.4 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 4.96 करोड़ रहा था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Ameesha Patel

Trending news

चूहों ने खा दिए भ्रष्टाचार के नोट.... SC भी हैरान, महिला आरोपी को मिली जमानत
corruption news
चूहों ने खा दिए भ्रष्टाचार के नोट.... SC भी हैरान, महिला आरोपी को मिली जमानत
डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!
DRDO
डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!
पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ तेज: एनडीपीएस केस 40% बढ़े, सजा दर में बड़ा उछाल
punjab war
पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ तेज: एनडीपीएस केस 40% बढ़े, सजा दर में बड़ा उछाल
'TMC के गुंडों को उल्टा लटका देंगे...,' अमित शाह के बयान से भड़कीं ममता
West Bengal
'TMC के गुंडों को उल्टा लटका देंगे...,' अमित शाह के बयान से भड़कीं ममता
हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
West Bengal
हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
Jammu-kashmir
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
Harbhajan singh
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
Vaishno devi mandir
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
Salim Dola
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
Srinagar Drug Crackdown
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति