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Hindi Newsबॉलीवुडअमीषा पटेल को परिवार का हिस्सा मानते थे धर्मेंद्र, दिया था ये अनोखा नाम; दिवंगत अभिनेता को याद कर एक्ट्रेस ने की अपने रिश्ते पर बात

अमीषा पटेल को परिवार का हिस्सा मानते थे धर्मेंद्र, दिया था ये अनोखा नाम; दिवंगत अभिनेता को याद कर एक्ट्रेस ने की अपने रिश्ते पर बात

Ameesha Patel: अमीषा पटेल ने धर्मेंद्र को याद किया है. उन्होंने बताया है कि उनके अभिनेता के साथ कैसे रिश्ते थे. अमीषा ने सनी देओल के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:14 PM IST
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अमीषा पटेल को परिवार का हिस्सा मानते थे धर्मेंद्र, दिया था ये अनोखा नाम; दिवंगत अभिनेता को याद कर एक्ट्रेस ने की अपने रिश्ते पर बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के साथ निजी जुड़ाव के बारे में खुलकर बात की है. एक्ट्रेस उन्हें अभिनेता के अलावा देखभाल करने वाले इंसान के तौर पर याद करती हैं.  बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था.  अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के साथ अपने गहरे निजी जुड़ाव को याद किया. 

अमीषा देओल ने की खुलकर बात

मीडिया से बात करते हुए अमीषा ने याद किया कि कैसे धर्मेंद्र हमेशा उनके साथ परिवार के सदस्य जैसा ही व्यवहार करते थे, भले ही उनकी मुलाकातें बहुत कम होती थीं. उन्होंने कहा, 'जब धरम जी हमें छोड़कर चले गए, तो मुझे यह एक पर्सनल लॉस की तरह महसूस हुआ. मैंने इसे सचमुच महसूस किया. हालांकि वह मेरे साथ परिवार जैसा ही व्यवहार करते थे, लेकिन मेरी उनसे अक्सर बातचीत नहीं होती थी. फिर भी, वह मुझे 'अमीषा देओल' और परिवार का ही एक हिस्सा मानते थे'.

अमीषा पटेल और सनी देओल की दोस्ती बहुत पुरानी है, जो उनकी मशहूर फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' से शुरू हुई थी. यह फिल्म एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बनी थी. दशकों बाद, यह जोड़ी 'गदर 2' के लिए फिर से साथ आई, जो भी एक बड़ी कमर्शियल सफलता साबित हुई.

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धर्मेंद्र संग अपने रिश्ते पर की खुलकर बात

अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, अमीषा ने बताया कि दोनों ने एक-दूसरे के सबसे मुश्किल दौर में एक-दूसरे का साथ दिया है. उन्होंने बताया, 'सनी और मैंने अपने सबसे मुश्किल पलों में एक-दूसरे का साथ दिया है. मैं हमेशा उनसे कहती हूं, 'सनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ काम करना चाहता है या नहीं.' मैंने पहले भी कहा है कि अगर सनी मुझसे किसी फिल्म में बिना कोई डायलॉग बोले पेड़ का किरदार निभाने को कहें, तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ऐसा करूंगी'. अमीषा ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि वह यह बात समझते हैं. हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी. चाहे वह निजी तौर पर हो या प्रोफेशनल तौर पर'. धर्मेंद्र के निधन के बाद, अमीषा ने सोशल मीडिया पर उन्हें एक दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी, जिसमें उन्होंने उनकी गर्मजोशी और उनकी विशाल शख्सियत को याद किया.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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