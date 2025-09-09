‘रब मेहर करे’, शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट
‘रब मेहर करे’, शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट

बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट गॉर्जियस और फिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बहुत रोमांटिक अंदाज में बर्थडे विश किया. साथ ही एक्ट्रेस ने एक सुंदर सा नोट भी शेयर किया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:53 AM IST
बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा मंगलवार को अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर खास अंदाज में पोस्ट किया. दोनों के पोस्ट्स अब सोशल मीडिया पर छा गए हैं और फैंस इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.  शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें राज कुंद्रा गुरुद्वारे में माथा टेकते दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों के जरिए शिल्पा ने न सिर्फ आध्यात्मिक जुड़ाव दिखाया, बल्कि इस खास मौके पर अपने पति के लिए दिल से निकली दुआओं को भी जाहिर किया.

शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया प्यारा सा नोट 

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मेरे प्यारे कुकी... इस माइलस्टोन बर्थडे पर मैं प्रार्थना करती हूं कि आप हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहो. मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे जीवन का हिस्सा हो. आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे. आपको बेहतरीन सेहत और ढेर सारी सफलता मिले. रब मेहर करे."

इस इमोशनल और प्यारे पोस्ट पर खुद राज कुंद्रा ने भी रिएक्शन दिया और अपनी पत्नी के प्रति प्यार जताते हुए कमेंट किया, "थैंक यू सो मच, मेरी जान." शिल्पा की इस पोस्ट पर न सिर्फ फैंस, बल्कि हरलीन कौर और सोफिया चौधरी जैसी कई सेलेब्रिटीज ने भी कमेंट कर राज को जन्मदिन की बधाई दी. कुछ फैंस ने इस जोड़ी को 'मेड फॉर ईच अदर' कहकर उनके रिश्ते की तारीफ की.

शमिता ने भी जीजा संग दिखाया प्यार 

दूसरी ओर, राज कुंद्रा की साली और शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खास वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में राज, शिल्पा और शमिता के साथ बिताए गए कई यादगार पलों की झलक देखने को मिली. वीडियो में कभी ट्रिप की मस्ती है, तो कभी फैमिली टाइम है.

इस वीडियो के साथ शमिता ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, "50 साल हंसी, सीख, प्यार और जिंदगी के रहे. जैसे ही आप इस गोल्डन चैप्टर में कदम रख रहे हो, मेरी दुआ है कि जिंदगी आपको और भी ज्यादा खुशियां, सफलता और प्यार दे और आपके जीवन में शांति बनी रहे. हैप्पी बर्थडे जीजू... ये दुनिया बेहतर है क्योंकि आप इसमें हो." शमिता के इस पोस्ट पर भी राज कुंद्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "धन्यवाद... यह सच में बेहद खूबसूरत वीडियो और मैसेज है."

Bollywood News

;