सुनील पाल ने उड़ाई कपिल शर्मा शो की खिल्ली, बोले- आधा पंजाब तो भर लिया, लंगर लगा रहता है

Kapil Sharma को लेकर सुनील पाल ने ऐसा बयान दिया है जो मिनटों में वायरल हो रहा है. इस बयान में सुनील ने ना केवल कपिल के शो के कंटेट को लेकर तीखी बयानबाजी की बल्कि कुछ ऐसा कह दिया लोग इस बयान को बार-बार पढ़ रहे हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 27, 2026, 05:00 PM IST
सुनील पाल और कपिल शर्मा
सुनील पाल और कपिल शर्मा

Sunil Pal on Kapil Sharma: नेटफ्लिक्स पर भले ही कपिल का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' के कई सीजन लगातार आ रहे हैं लेकिन वो पॉपुलैरिटी एक्टर को नहीं मिल पा रही जो टेलीविजन पर मिला करती थी. ऐसे में एक और कॉमेडियन सुनील पाल ने कपिल शर्मा को लेकर ऐसा बयान दिया है जो मिनटों में वायरल हो गया. सुनील ने बातों ही बातों में कपिल का मजाक उड़ाया है.जिसके बाद उनका बयान लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है.

कपिल से कोई गिला नहीं...लेकिन...

काफी वक्त से ऐसी खबरें आती रही हैं कि सुनील पाल और कपिल शर्मा के बीच रिश्तों में अनबन है. हालांकि सुनील लगातार ये कहते आए हैं कि उनका कपिल से कोई गिला नहीं है. लेकिन, सुनील पाल की इस बयानबाजी के बाद उनका ये पहला बयान सामने आया है जिसमें वो कपिल के शो और उनके शो के कंटेट को लेकर बयान दे रहे हैं. उन्होंने कपिल के शो पर बात करते हुए ऐसी बात कह दी कि जवाब ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी.

शो में सचमुच लंगर होता है

सुनील पाल ने हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट में कपिल के शो को लेकर खुलकर बात की. कॉमेडियन ने शो पर तंज कसते हुए कहा- 'कपिल बहुत अच्छे इंसान हैं. वो कई बार मुझे अपने शो में भी बुला चुके हैं. वो अक्सर कहते हैं कि प्लीज आओ और कभी मिलो. उनकी ये महानता है. मैंने उनसे कहा कि मैं उनके शो में उस वक्त जाऊंगा जब सही में मेरी वहां पर जरूरत होगी. उनके शो में सचमुच लंगर होता है. शो में आधे पंजाब के लोग काम कर रहे हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मैं तो उनका फैन हूं

एक्टर ने आगे कहा- 'मुझे कपिल से कोई शिकायत नहीं है. मैं तो उनका फैन हूं. वो बीते 12 साल से इस शो को चला रहे हैं और अच्छा काम भी नजर आ रहा है. वो अपना ही नहीं, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने का भी पूरा ख्याल रखते हैं. यही वजह है कि वो आज दुनिया के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कॉमेडियन एक्टर बन चुके हैं.' सुनील पाल का कपिल पर दिया गया ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है. ऐसा पहली बार नहीं है कि सुनील ने कपिल को लेकर इस तरह का बयान दिया होगा. इससे पहले भी वो कई बार कपिल पर कमेंट कर चुके हैं.

