5 हीरोइनों संग जुड़ा अक्षय खन्ना का नाम, लेकिन वो इस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर थे फिदा; खुद बताया था नहीं हटा पाते नजर

Akshaye Khanna Bollywood Crush: 90 के दशक में अक्षय खन्ना का चार्म और एक्टिंग के चर्चे हर तरफ थे. कभी अक्षय के लुक्स की खूब तारीफ होती थी और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी थी. सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बॉलीवुड की कई हसीनाएं भी अक्षय खन्ना की फैन थीं.
Akshaye Khanna Bollywood Crush: अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में उन्होंने रहमान टिकैत का किरदार निभाया है. रहमान के किरदार में अक्षय ने जान फूंक दी. लेकिन आज हम आपको अक्षय खन्ना की फिल्म नहीं बल्कि उनके बारे में बताएंगे. 90 के दशक में अक्षय खन्ना का चार्म और एक्टिंग के चर्चे हर तरफ थे. कभी अक्षय के लुक्स की खूब तारीफ होती थी और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी थी. सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बॉलीवुड की कई हसीनाएं भी अक्षय खन्ना की फैन थीं. लेकिन आज 50 साल की उम्र में भी अक्षय कुंवारे हैं. अक्षय आज भी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. हालांकि, अक्षय का नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों से जुड़ा, लेकिन अभिनेता खुद एक हसीना के फैन थे.
इस एक्ट्रेस पर फिदा थे अक्षय खन्ना
दरअसल, अक्षय खन्ना ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के कायल थे. अक्षय खन्ना ने खुद बयां किया था कि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस हैं. इसके साथ अक्षय खन्ना ने कई और दिल के राज खोले थे. बता दें कि अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को दर्शकों दो ही फिल्मों में नजर आई थी. अक्षय खन्ना ने करण जौहर के टॉक शो में बात करते हुए कहा था कि जब भी वो ऐश्वर्या से मिलते हैं तो वो उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटा पाते हैं. उन्होंने कहा ये बात पुरुषों को शर्मिंदा करने वाला पल होता है लेकिन ऐश्वर्या को इसकी आदत पड़ चुकी होगी.आप पागलों की तरह ऐश्वर्या को घूरने लगते हैं. अक्षय ने कहा था कि जब भी मेरे सामने ऐश्वर्या आती हैं तो वो उन्हें दीवानों की तरह घूरन लगते थे.
साल 2017 में फिल्म 'इत्तेफाक' के प्रमोशन के दौरान करण जौहर के टॉक शो में सोनाक्षी सिन्हा के साथ पहुंचे थे. तब इस शो में करण जौहर ने अक्षय से पूछा था फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सेक्सी ऐक्ट्रेस कौन हैं, इसका जवाब तबाक से देते हुए अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या राय का नाम लिया था. अक्षय खन्ना ने कहा था कि ऐश्वर्या इतनी खूबसूत है कि वो उनके चेहरे से नजर नहीं हटा पाते हैं. अक्षय ने कहा था कि वह बला की खूबसूरत हैं.'
कई फिल्मों में नजर आई अक्षय खन्ना-ऐश्वर्या राय की केमेस्ट्री
अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय ने केवल दो फिल्मों ही साथ काम किया है. 'आ अब लौट चलें' और 'ताल' दोनों ही फिल्मों में अक्षय और ऐश्वर्या की जोड़ी को फैंस से जमकर वाहवाही मिली थी. जब ऐश्वर्या ने ये दोनों फिल्में की थी तब अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से उनकी शादी नहीं हुई थी. अक्षय खन्ना ने अपने करियर में कई अलग-अलग किरदार निभाए हैं. ताल फिल्म अक्षय की ये फिल्म सुपरहिट रही थी जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या के साथ काम किया था. इसके आलवा फिल्म 'दिल चाहता है' के लिए अक्षय खन्ना को फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला था.
बता दें बॉलीवुड एक्टर अक्षय खुन्ना सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं. अक्षय खन्ना ने इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल किया है. 28 मार्च 1975 जन्में अक्षय खुन्ना 50 वर्ष की उम्र में भी कुंआरे है. अक्षय खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत साल 1997 में फिल्म 'हिमालय पुत्र' से डेब्यू किया था इसके बाद अक्षय खन्ना ने दूसरी फिल्म 'बॉर्डर' की जो सुपरहिट हुई.
