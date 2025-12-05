Advertisement
trendingNow13030658
Hindi Newsबॉलीवुड

अमीषा पटेल का जवाब सुन झल्ला जाएंगी जया बच्चन, पपाराजी विवाद पर क्या बोल दिया ऐसा?

50 साल की हसीना अमीषा पटेल ने जया बच्चन विवाद को लेकर अपनी राय रखी. पपाराजी से बात करते हुए एक्ट्रेस ने ऐसी बात कह दी कि उनके बयान की खूब तारीफ हो रही है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमीषा पटेल और जया बच्चन
अमीषा पटेल और जया बच्चन

Ameesha Patel on Jaya Bachchan Controversy: जया बच्चन ने हाल ही में पपाराजी को लेकर ऐसी बातें बोल डाली कि कई लोग उनसे खफा हो गए. जया ने ना केवल उनके काम को लेकर अपना नजरिया रखा बल्कि ये तक कह डाला कि गंदे पैंट पहनकर आते हैं. जया का ये बयान आग की तरह फैला और जमकर लोगों ने इस पर रिएक्ट किया. वहीं, अब इस पूरे विवाद को लेकर अमीषा पटेल ने रिएक्ट किया है.

अमीषा हुईं स्पॉट

दरअसल, अमीषा पटेल हाल ही में ऑफ शोल्डर चमचमाती ड्रेस में स्पॉट हुईं. एक्ट्रेस को देखकर पपाराजी उनकी वीडियो बनाने लगे और फोटोज क्लिक करने लगे. हसीना भी आराम से तस्वीरें खिंचवाने लगीं. एक्ट्रेस का ये अंदाज पपाराजी को इतना पसंद आया कि उन्होंने जया बच्चन पपाराजी विवाद को लेकर उनसे सवाल पूछा. इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने ऐसी बात कह दी कि वो लोगों का ध्यान खींच रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमीषा का दो टूक जवाब

खास बात है कि कुछ लोग अमीषा को देखकर धोखे से जया बच्चन बुलाते भी दिखे. ये सुनकर पहले अमीषा थोड़ा चौंक गईं. उन्हें हंसी भी आ गई. इसके बाद मजाक में अमीषा ने कहा कि मेरे अमिताभ बच्चन कहां हैं. इसके बाद पैप्स ने कहा कि 'जया बच्चन ने पपाराजी को लेकर जो भी कहा आपका उस पर क्या कहना है. इस पर अमीषा ने कहा- सबका अपना ओपीनियन होता है. लेकिन, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूं. आप लोग बहुत मेहनत करते हैं. सुपर्ब है.'

6 एपिसोड की वो धांसू कहानी, जिसका हर सीन उखाड़ देगा सांसें, नहीं देखा होगा दरिंदगी का ऐसा सच, OTT पर 23 दिन से ट्रेंडिंग, रेटिंग 8.5

 

हो रही अमीषा की तारीफ 
अमीषा का जवाब जिस जिसने भी सुना वो उनकी तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'हमेशा की तरह प्यारी.' दूसरे ने लिखा- 'बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस.' अमीषा आखिरी बार 'गदर 2' में नजर आई थीं. ये फिल्म साल 2024 की शुरुआत में रिलीज हुई थी और कमाई से बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Ameesha PatelJaya Bachchan

Trending news

राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'