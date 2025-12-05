अमीषा पटेल का जवाब सुन झल्ला जाएंगी जया बच्चन, पपाराजी विवाद पर क्या बोल दिया ऐसा?

Ameesha Patel on Jaya Bachchan Controversy: जया बच्चन ने हाल ही में पपाराजी को लेकर ऐसी बातें बोल डाली कि कई लोग उनसे खफा हो गए. जया ने ना केवल उनके काम को लेकर अपना नजरिया रखा बल्कि ये तक कह डाला कि गंदे पैंट पहनकर आते हैं. जया का ये बयान आग की तरह फैला और जमकर लोगों ने इस पर रिएक्ट किया. वहीं, अब इस पूरे विवाद को लेकर अमीषा पटेल ने रिएक्ट किया है.

अमीषा हुईं स्पॉट

दरअसल, अमीषा पटेल हाल ही में ऑफ शोल्डर चमचमाती ड्रेस में स्पॉट हुईं. एक्ट्रेस को देखकर पपाराजी उनकी वीडियो बनाने लगे और फोटोज क्लिक करने लगे. हसीना भी आराम से तस्वीरें खिंचवाने लगीं. एक्ट्रेस का ये अंदाज पपाराजी को इतना पसंद आया कि उन्होंने जया बच्चन पपाराजी विवाद को लेकर उनसे सवाल पूछा. इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने ऐसी बात कह दी कि वो लोगों का ध्यान खींच रही है.

अमीषा का दो टूक जवाब

खास बात है कि कुछ लोग अमीषा को देखकर धोखे से जया बच्चन बुलाते भी दिखे. ये सुनकर पहले अमीषा थोड़ा चौंक गईं. उन्हें हंसी भी आ गई. इसके बाद मजाक में अमीषा ने कहा कि मेरे अमिताभ बच्चन कहां हैं. इसके बाद पैप्स ने कहा कि 'जया बच्चन ने पपाराजी को लेकर जो भी कहा आपका उस पर क्या कहना है. इस पर अमीषा ने कहा- सबका अपना ओपीनियन होता है. लेकिन, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूं. आप लोग बहुत मेहनत करते हैं. सुपर्ब है.'

हो रही अमीषा की तारीफ

अमीषा का जवाब जिस जिसने भी सुना वो उनकी तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'हमेशा की तरह प्यारी.' दूसरे ने लिखा- 'बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस.' अमीषा आखिरी बार 'गदर 2' में नजर आई थीं. ये फिल्म साल 2024 की शुरुआत में रिलीज हुई थी और कमाई से बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था.