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50 साल पुराना वो कल्ट क्लासिक गाना... जिसकी बीट पर थिरक रहे कांवड़िए, लता-किशोर ने दी आवाज; आर डी बर्मन ने किया कंपोज

Kanwar Yatra Viral Trending Song: सावन के महीने में भक्ति का एक अनोखा रंग देखने को मिल रहा है. कांवड़िए बम-बम भोले के जयकारों के साथ रास्ते भर झूम रहे हैं. इसी बीच एक 50 साल पुराना एक कल्ट क्लासिक गाना डीजे पर जमकर बज रहा है, जिसकी एक हर बीट पर कांवड़िए भी पूरे जोश में थिरकते नजर आ रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:56 AM IST
50 साल पुराना वो कल्ट क्लासिक गाना... जिसकी बीट पर थिरक रहे कांवड़िए, लता-किशोर ने दी आवाज; आर डी बर्मन ने किया कंपोज
Image Credit: Kanwar Yatra Viral Trending Song

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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