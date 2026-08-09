50 साल पुराना वो कल्ट क्लासिक गाना... जिसकी बीट पर थिरक रहे कांवड़िए, लता-किशोर ने दी आवाज; आर डी बर्मन ने किया कंपोज

सावन के पावन महीने में चारों तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहता है. रिमझिम बारिश के बीच जब सड़कों पर कांवड़ियों का जत्था निकलता है, तो पूरा माहौल शिव की भक्ति में डूब जाता है. कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर जगह-जगह लगे लाउडस्पीकर और डीजे इस पूरी यात्रा को एनर्जी से भर देते हैं. श्रद्धालु भारी-भरकम कांवड़ कंधे पर उठाए भोलेनाथ के भजनों पर थिरकते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं. इन दिनों भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जो लोगों को दिल जीत रहा है.
इन दिनों कांवड़ यात्रा के दौरान एक पुराना गाना खूब गूंज रहा है, जो 50 साल बाद भी लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. कांवड़ यात्रा के दौरान युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस गाने की धुन पर जमकर नाच रहा है. हालांकि, ये गाना दशकों पहले रिलीज हुआ था, लेकिन आज भी इसका क्रेज बरकरार है. सावन के महीने में इस गाने को सुनकर कांवड़ियों की सारी थकान दूर हो जाती है. डीजे वाले भी इस गाने के रीमिक्स और रीमेक वर्जन बजाकर पूरी यात्रा में जोश भरने का काम कर रहे हैं. क्या आपने सुना?
सदाबहार गानों की दुनिया में इस गाने ने अपनी एक अलग ही बना रखी है. हम बात कर रहे हैं साल 1974 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म ‘आप की कसम’ के सबसे फेमस गाने ‘जय जय शिव शंकर’ की. इस गाने को दिग्गज गायक किशोर कुमार और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी खूबसूरत आवाज दी थी. इस गाने को राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया था. दोनों कलाकारों की बेमिसाल कैमिस्ट्री ने इस गाने को उस जमाने का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना बना दिया, जिसका क्रेज आज भी बरकरार है.
आज भी गाना हर कांवड़ यात्रा की पहली पसंद बन चुका है. इस गाने को यादगार बनाने में इसके संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार आनंद बक्शी का भी बड़ा योगदान रहा है. पंचम दा के नाम से मशहूर आर डी बर्मन ने इस गाने को कंपोज किया था, जिसकी धुन आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती है. वहीं, इसके लिरिक्स आनंद बक्शी ने लिखे थे, जो अपने आप जुंबा पर आ जाते हैं और लोग इसके गुनगुनाते रहते हैं. यही वजह है 50 साल बीत जाने के बाद भी ये गाना लोगों का फेवरेट गाना बना हुआ है.
इस सुपरहिट गाने को तैयार करते समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक बेहद दिलचस्प वाकया घटा था. दरअसल, इस गाने के म्यूजिक अरेंजमेंट और नए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पंचम दा ने फिल्म के निर्माता जे ओमप्रकाश से 50 हजार रुपये से ज्यादा मांगे थे. निर्माता ने पैसे तो दे दिए, लेकिन मजाक-मजाक में पंचम दा को दो दिनों तक खूब ताने मारे. उन्होंने कहा कि एक गाने के लिए 50 हजार रुपये बहुत ज्यादा होते हैं. पंचम दा ने ये बात हंसते हुए अपने दोस्त और सिंगर किशोर कुमार को बताई और दोनों ने इसका एक अनोखा तोड़ निकाला.
इसके बाद किशोर कुमार ने इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान निर्माता के उसी ताने को गाने का हिस्सा बना दिया, जिसे आज भी सुनकर चेहरे पर स्माइल आ जाती है. गाने के बिल्कुल आखिरी हिस्से में किशोर कुमार बोलते हैं, ‘अरे बजाओ रे बजाओ ईमानदारी से बजाओ... 50 हजार खर्च हुआ है’. जब ये गाना रिलीज हुआ तो ये लाइन लोगों की जुबां पर चढ़ गई और गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ. दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में ये गाना फिल्म में शामिल ही नहीं होने वाला था, लेकिन आज यही गाना हर कांवड़ यात्रा की जान बना हुआ है.